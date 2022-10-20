تراند اليوم : مسلسل عثمان 101 : قيامة عثمان الحلقة 101 مترجمة عربي شاشة كاملة facebook

بثت قناة ATV التركية مسلسل قيامة عثمان الموسم الثالث الحلقة 101 مساء الأربعاء 21/10/ 2022، وفي أحداث الحلقة 101 نجح المؤسس عثمان في انقاذ ابنه علاء الدين وواصل الغازي صراعه مع الخونة والجواسيس والمغول والصليبين، وسلم ولديه للمعلم أده بالي لتنشئتهم.

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عثمان 101 : تتابعون حلقة مسلسل قيامة عثمان 101 كاملة مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، كما يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقه 101 بتمام السابعة مساءً بتوقيت مصر وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية واليمن والعراق وسوريا وفلسطين والأردن، كما يتم العرض بتمام السادسة مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، وهذه المواعيد نفسها يوم الخميس للحلقة باللغة العربية.

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