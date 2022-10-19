تراند اليوم : الشرقية مباشر .. قناة الشرقية نيوز بث مباشر تَردد قناة الشرقية الجديد 2022

الشرقية مباشر قناة الشرقية نيوز بث مباشر تَردد قناة الشرقية الجديد 2022 على قمر النايل سات وعربسات وباقي الأقمار الصناعية الأُخرى، تردد قناة الشرقية الحديث نُرفقه بإشارة ترميز قوية ومعدل تصحيح قوي، حيث نُتابع معكم زوارنا الأعزاء تقديم أحدث ترددات القنوات العربية والأجنبية التي تَبث برامج مُختلفة تُناسب كافة إهتمامات المُشاهد العربي، في جميع المجالات سواء القنوات الإخبارية، أو قنوات المُسلسلات والأفلام، والقنوات الرياضية، والترفيهية وغيرها، نُرفق ترددات القنوات المُحدثة من مصدرها الأصلى، وفي هذا الطرح يَسرنا أن نَذكر تردد قناة الشرقية 2022 على النايل سات وعربسات، فقط كل ما عليكم هو تثبيت التردد على جهاز التحكم الخاص بكم، والتمتع بمشاهدة القناة.قناة الشرقية sharqiya

تُعتبر قناة الشرقية من القنوات الفضائية التي تُقدم برامج متنوعة ومُختلفة تُناسب إهتمامات المُشاهد العربي، وحازت قناة الشرقية منذ إصدارها وفي وقت قليل على إعجاب الملايين من المُشاهدين، نظراً لما تبثه من برامج وفقرات مميزة تناسب جميع الأذواق، وتفوقت قناة الشرقية على العديد من القنوات القديمة، واصبحت من القنوات العربية المُفضلة عند كثيرين .

وحديثاً وبسبب نسبة المُشاهدات العالية التي سجلتها القناة، والتي على إثرها تعرضت القناة لتشويش في بثها، وتوقف على فترات متفرقة، قررت إدارة القناة تحديث ترددها على القمر الصناعي نايل سات، بما يتناسب مع حجم المشاهدات التي تُسجلها القناة، الأمر الذي دعا مُشاهديها للتساؤل عن أسباب توقفها، وعدم ظهورها على شاشات التلفزة الخاصة بهم.

برامج قناة الشرقية

تُقدم قناة الشرقية العديد من البرامج الهادفة، التي تتعلق بقضايا الشباب العربي، والمُشكلات الإجتماعية، إلى جانب برامج تعليمية وتثقيفية مميزة، إلى جانب العديد من الأفلام والمُسلسلات العربية والأجنبية المُبدلجة، كما تُقدم على رأس الساعة موجز إخباري تنقل فيه الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية، ونشرات رياضية، تعرض فيها آخر آخبار الدوريات العربية والعالمية، وأخبار نجوم كرة القدم .

تردد قناة الشرقية على نايل سات

حدثت إدارة قناة الشرقية ترددها على القمر الصناعي نايل سات، وأشعرت مُشاهديها بتغيير التردد على صفحتها في فيسبوك، وتويتر، وبينت أن الخلل لن يستغرق سوى أيام قليلة، وبالفعل أُرجع بث القناة على التردد الجديد وهو: