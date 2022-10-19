تراند اليوم : نتائج المتفوقين 2021 .. نتائج المتفوقين 2021 في العراق

شغال الان موقع نتائج المتفوقين 2021 في العراق، حيث بامكانكم التعرف على نتائج المتفوقين 2021 ونسبة النجاح للعام الجديد بعد إعلان وزارة التربية العراقية لنتائج الطلاب في كافة المراحل الدراسية.

فقد أصدرت وزارة التربية العراقية نتائج المتفوقين 2021 ، حيث نوافيكم برابط نباشر للإستعلام عن نتائج المتفوقين 2021 ننشره لكم اليوم عبر موقعنا الاخباري لجميع طلاب وطالبات العراق، نزودكم اليوم بروابط الاعلان الرسمي لنتائج المتفوقين 2021 بالعراق عبر موقع وزارة التربية.

النتائج لبغداد ,الرصافة الاولى ,الرصافة الثانية , الرصافة الثالثة , الكرخ الاولى , الكرخ الثانية , الكرخ الثالثة ,البصرة ,ذي قار ,ديالى ,كربلاء ,كركوك ,ميسان ,المثنى ,النجف ,نينوى ,القادسية ,الأنبار , بابل ,صلاح الدين ,السليمانية , واسط , اربيل , دهوك , نتائج المتفوقين 2021 – 2022

يترقب ألاف الطلبة وأولياء الأمور نتيجة المقبولين بمدارس المتفوقين 2021 -2022 والتي يشترط أن يكون فيها الطالب حاصلًا في مواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية على 98% ، أو الحصول على 95% في مادتين من الثلاث مواد.

نتيجة مدارس المتفوقين 2021 من المقرر أن تكون خلال الساعات القليلة القادمة مع انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات.

ويمكن للطلاب الدخول إلى موقع نتائج المتفوقين 2021 لمعرفة نتيجة اختباراته من خلال الرابط التالي من هنا