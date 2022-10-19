تراند اليوم : تردد dmc الجديد وقناة دي إم سي دراما الجديد على النايل سات

لكل من يسعى ضبط تردد dmc الجديد لك قائمة الترددات الحصرية لمجموعة قنوات dmc الرياضية ودراما على النايل سات مع طريقة ضبط جهاز الاستقبال من خلال شرح مفصل عبر فيديو يوتيوب مضاف بهذه المقالة، وفور إدخال تردد dmc الجديد يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة كافة البرامج والماتشات الرياضية والمسلسلات الدرامية.

وتتميز قناة دي إم سي بتقدم مجموعة متميزة من البرامج منها:

الإمام الطيب : برنامج يقدمه فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف خلال شهر رمضان المبارك، يتناول خلاله عددا من القضايا المستجدة على الساحة وخصوصًا وباء كورونا وما استجد معه من قضايا فقهية معاصرة، وكذلك مجموعة من القيم مثل بر الوالدين والحياء والعدل والرحمة والتواضع والمروءة والعفة والحياء، ورسائل لتصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر القيم الدينية السمحة.

أتوبيس السعادة : برنامج يقدمه الإعلامي أحمد يونس ضمن مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر فقرًا، حيث يصطحب يونس مجموعة من الشباب في أتوبيس لزيارة القرى الفقيرة والأكثر احتياجا لمساعدة أهل القرية بالتعاون مع المؤسسات الخيرية في توفير الاحتياجات الأساسية.

باب رزق : برنامج يومي في شهر رمضان يقدمه الأستاذ الكبير يسري الفخراني، يستعرض من خلاله حكايات من قلب مصر.

أمين وشركاه : يُقدم أحمد أمين، بالتعاون مع المواهب الشبابية الجديدة من خريجي معهد الفنون المسرحية، ومسارح الجامعات، وشباب "البلاتوه"، عروضًا مسرحية ساخرة، على خشبة مسرح "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا"، يناقش من خلالها بعض القضايا المتعلقة بسلوكيات الإنسان المصري ومتغيرات المجتمع.

أمي ولا مراتي: برنامج ترفيهي تقدمه الفنانة نشوى مصطفى على شاشة dmc يتناول دور الأم والزوجة في حياة الرجل من خلال حوارات خفيفة وعدة مواقف كوميدية.

جزيرة الإرهاب: "جزيرة الإرهاب" .. فيلم وثائقي يحكي كواليس وحقائق تذاع لأول مرة عن قناة الجزيرة القطرية ودورها في دعم الجماعات الإرهابية.

صاحبة السعادة: من أشهر وأنجح البرامج المصرية التي يتم تقديمها منذ حوالي خمس سنوات. تقدمه الفنانة الكبيرة "إسعاد يونس" بهدف الحفاظ على الهوية المصرية وإحيائها وسط المتغيرات السياسية والاجتماعية، وذلك من خلال استضافة نوعيات مختلفة من الضيوف كالنجوم وصناع الفن بكل فروعه، وكذلك نجوم الرياضة المصرية وصناع الموسيقى الذين يقدمون مشاريعهم الموسيقية المتميزة والمتفردة عبر البرنامج، والذي أصبح رائدًا أيضًا في دعم الصناعات المصرية من خلال تسويق المنتجات الوطنية كافة والتعريف بالمطاعم المصرية الشهيرة قديمًا وحديثًا، علاوة على دعمه لقصص النجاح الملهمة.

مصر تستطيع : برنامج أسبوعي يهتم بشئون العلماء والخبراء المصريين المقيمين في الخارج، وأي كفاءة أو موهبة مصرية حول العالم، بهدف التواصل معهم ثم الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم فيما يعود بالنفع على الوطن في إطار خطة التنمية الجاري تنفيذها.

اليوم : برنامج ذو محتوى إخباري يتناول بالسرد والتحليل أبرز اهتمامات الشارع المصري إضافة إلى الشأن العربي والدولي، كما يعتمد البرنامج على أسلوب العرض الحديث بواسطة الـ"فيديو جراف" والصحافة التليفزيونية الرقمية، بالإضافة إلى اهتمام خاص بالثقافة العامة والقضايا والاجتماعية. البرنامج تقدمه الإعلاميتان سارة حازم ودينا عصمت ويذاع يوميًا في تمام الساعة 5:15 مساءً.

ورطة إنسانية : برنامج قصير عبارة عن خمس دقائق من الشارع المصري كل يوم تؤكد أن الدنيا بخير وأن مصر بخير وناس مصر بخير.

وشبكة قنوات dmc المكونة من 6 قنوات انطلقت منها ثلاثة قنوات. كانت البداية بـ dmc sports التي انطلقت في شهر سبتمبر عام 2016 مع انطلاق الدوري المصري لكرة القدم، والتي قامت بتغطية الدوري المصري (ب) لأول مرة مع تغطية الأحداث الرياضية المحلية والعالمية فكانت هذه القناة الرياضية بمثابة أول إشراقات شبكة dmc. وفي بداية عام 2017 انطلقت قناتي (dmc HD , dmc Drama) التي أخذت معايير البث إلى مستويات مختلفة كُليًا.

خطوات ضبط تردد قنوات dmc