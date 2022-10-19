تراند اليوم : نتائج القبول في مدارس المتفوقين 2021 سوريا ,,, نتائج اختبار القبول بمدارس المتفوقين 2021-2022 ( نتائج المتفوقين 2021 )

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أعلنت وزارة التربية السورية نتائج اختبار القبول في مدارس المتفوقين للصفين السابع الأساسي والأول الثانوي للعام الدراسي 2021-2022 .
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دمشق - السابع الأساسي
دمشق - الأول الثانوي
ريف دمشق - السابع الأساسي
ريف دمشق - الأول الثانوي
حلب - السابع الأساسي
حلب - الأول الثانوي
درعا - السابع الأساسي
درعا - الأول الثانوي
دير الزور - السابع الأساسي
دير الزور - الأول الثانوي
حماه - السابع الأساسي
حماه - الأول الثانوي
الحسكة - السابع الأساسي
الحسكة - الأول الثانوي
حمص - السابع الأساسي
حمص - الأول الثانوي
اللاذقية - السابع الأساسي
اللذقية - - الأول الثانوي
القنيطرة - السابع الأساسي
القنيطرة - الأول الثانوي
السويداء - السابع الأساسي
السويداء - الأول الثانوي