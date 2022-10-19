تراند اليوم : تردد ناشيونال جيوغرافيك .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 نايل سات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 نايل سات التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي2022 التى تعرف انها اهم قناة ناطقة باللغة العربية تتكلم عم اهم لمعارف والمعلومات وما توصل اليه العلماء من مواضيع مهمة من الات وغيرها وطرق تسهل على الانسان الحياة، هذه القناة كانت مهمة جدا لما تحتويه من برامج مهمة، فهنا يمكن ان نتعرف على اهم البرامج الذي يتم عرضها على القناة حتي اكتسبت الكثير من الاهمية والشهرة فى العالم العربي، واليكم هنا تفاصيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي على النايل سات وغيرها من الاقمار.

تعتبر من القنوات الوثائقية الفضائية، والتى تبث من الامارات العربية المتحدة، ويتم بثها باللغة العربية، وكانت بداية بثها باللغة العربية اللهجة الشامية، ولكن بعدها تحولت الى البث باللغة العربية الفصحي، ويتم بثها من خلال شبكة قنوات ناشيونال جيوغرافيك العالمية المعروفة بتعدد لغاتها، وهي ملك الى شركة ابو ظبي للاعلام، وهي بالشراكة مع قنوات فوكس التلفزيونية، وهي المملوكة لوالت ديزني العالمية، وبرامجها يتم بثها بشكل مجاني للعالم العربي، على كل من القمر الصناعي عرب سات وياه سات ونايل سات، وكان اول انطلاقتها واول بث لها على القمر نايل سات بالعام 2009، واهم البرامج المهتمة بها بشكل كبير هي البرامج الوثائقية العالمية التى تتكلم عن الجغرافيا والعلوم والبيئة الطبيعية، ولها مشاهدات كبيرة لما تحتويه من برامج مهمة بشكل كبير.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2022

مع عمليات التحديث المتكررة لترددات القنوات فى عالمنا العربي حتي يتم وصولها الينا الى اقصي درجات الوضوح بال اتش دي، عملت قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي على وضع احد الترددات العالمية على القناة على كل من القمر الصناعي نائل سات وعرب سات وياه سات، فهنا يمكن ان نتعرف علي اخر تحديث لترددات القناة وهي التالية:

مناطق البث العالم العربي العالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ساعات البث 24 ساعة

نايل سات(SD)

NileSat 7.0°W الحامل: 7 درجة غرب

التردد: 11226

الاستقطاب: 27500

معدل الرمز: أفقي H

التصحيح: 5/6

التشفير: مفتوحة

نايل سات(HD)

NileSat 7.0°W الحامل: 7 درجة غرب

التردد: 12467

الاستقطاب: 27500

معدل الرمز: أفقي H

التصحيح: 2/3

عرب سات

ArabSat 26.0°E الحامل: 26 شرق

التردد: 11804

الاستقطاب: 27500

معدل الرمز: أفقي H

التصحيح: 3/4

التشفير: مفتوحة

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

لدينا عدد هام جدا من البرامج على قناة ناشيونال، وهذا الامر جعلها مهمة بشكل كبير فى العالم العربي، ومن ضمنها البرامج التى تحتوي على التالي:

أعقد الإصلاحات: ماهية الحلول التي يتطلبها إصلاح بعض من أكبر الآلات في العالم. هندسة عبقرية: كيف أدى قفص طيور إلى بناء ناطحة السحاب تايبيه 101؟ ريتشارد هاموند يثبت الصلة. أيام عصيبة على كوكب الأرض: يضطر العلماء والمحققون البحث عن حلول جذرية حيث ظهرت أحداث ومعضلات مشتتة من أعماق مخزون العالم للمياه. أساطير العالم الجليدي: دخول حصري للقوارب والمنقذين، ويصارعون باستماتة لإنقاذ الحيوانات المحتضرة تحت الحراسة العسكرية. عمليات نقل عملاقة: سباق الناقلات العملاقة مع الزمن لتسليم العمل في الموعد المحدد. صنارة الصيد: صيد أسماك ومع الأخطار التي حدثت للصيادين وقت اصطيادها. أبوكالبيس: الحرب العالمية الثانية: برنامج وثائقي بالألوان من ستة أجزاء عنالحرب العالمية الثانية.

برامج مفضلة علي قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

من خلال ما بيناه من برامج متنوعة هنا اهم البرامج التى تتابع بشكل كبير جدا على القناة وهي البرامج التالية: