تراند اليوم : انشودة المولد النبوي الشريف مكتوبة .. جديد انشودة المولد النبوي الشريف مصورة 2021 / 2022

نضع بين ايديكم قائمة مميزة من أجمل اناشيد الاسلامية والدينية الخاصة بالمولد النبوي الشريف للعام 2021 مكتوبة ومصورة لجميع الباحثين عن اناشيد المولد البنوي 2021 مكتوبة ومختصرة بالكامل .

كل عام وأنتم بألف خير قرائنا الكرام بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف للعام 2021 ، حيث ننشر لكم اليوم اجمل واروع الاناشيد الاسلامية المميزة في ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 2021 مكتوبة وفيديو ، لجميع الباحثين عن اجمل اناشيد المولد النبوي ، كما وننشر لكم موعد المولد النبوي الشريف واجازة المولد النبوي الشريف.

أجمل أناشيد المولد النبوي 2021 :-

أغنية مولاى صلي وسلم دائماً أبداً

أغنية مولاى صلي وسلم دائماً أبداً غناها الكثيرون، وكلماتها مختارة من إحدى أشهر القصائد في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كتبها محمد البوصيري في القرن السابع الهجري.

وتضمنت القصيدة آثار جيدة في تعليم الأدب والتاريخ والأخلاق، وعرف الناس من خلال التغني بها أبوابًا من السيرة النبوية، وتعلموا دروساً في كرم الشمائل والخلال.

ومطلع الأغنية: مولاى صلي وسلم دائما أبدا، على حبيبك خير الخلق كلهم، يارب صلي عليه، صلوات الله عليه.

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أغنية السلام عليك يا رسول الله

كلمات الأغنية

رقت عيناى شوقا وبطيبه زرفت عشقا

فاتيت الى حبيبى فاهدا يا قلبى ورفقا

صلى على محمد

السلام عليك يا رسول الله

السلام عليك يا حبيبى يا نبى الله

يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تالق

يبكى ويسال خالقه فاتاه الوحى فاشرق

اقرا اقرا يا محمد

يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا

فى الروضة سكنت روحى وجوار الهادى محمد

أغنية يارسول الله | سامي يوسف

نستعرض أغنية محمد يا رسول الله للفنان سامي يوسف بالكلمات المكتوبة وكليب الفيديو وتحميل ملف إم بي ثري mp3، وهى أغنية شهيرة في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ومطلع الأغنية: يا صادق الأقوال يا محمد، يا طاهر الأخلاق يا محمد، يا هادي الأكوان يا محمد، يا تاج رسل الله يا محمد، يا خير خلق الله يا رسول الله.

نشيد أنت الرسول الأحمد

مطلع الأنشودة: أنت الرسول الأحمدُ، أنت النبيُّ محمدُ، أنت الأمين على الورى، ذِكرٌ يطيب ويخلدُ، صلى عليك إلهُنا، وعبادُهُ والفرقدُ.

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أنشودة مولد الهادي سلاما

مطلع النشيد: مولد الهادي سلاماً، أنت للأجيال عيد، نورك العالي تسامى، من حمى البيت المجيد، يوم شرّفت البرايا، كبّرت أرض الوجود.

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أشرقت شمس الهداية | المنتصر الدرمكي

مطلع النشيد: أشرقت شمس الهداية، وانجلى ليل الغواية، إذ أتى طه نبياً، رافعا للحق راية، يارسول الله أهلا، نورك الهادي تجلى، ولك الأكوان غنت، مرحبا أهلا وسهلا.

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نشيد رسول الهدى| محمد أبو راتب

كلمات الأغنية

رسول الهدى والندى والسلام

ونور الوجود وخير الأنام

إذا ذكر الأنبياء الهداة

فأنت الإمام ومسك الختام

عليك الصلاة وأزكى السلام

أتيت الحياة فكنت الحياة

لها وارتقيت بها في أناة

وكانت مع التيه تمضي بعيدا

فكنت الدليل وكنت النجاة

نبي أضاء الإله الوجود به

فازدهى مشرقا من جديد

شمائله الطيبات حلم

ونبل ولطف وجود

عليك من المؤمنين الـسلام

نحبك يا سيد المرسلين

فأنت النبي الصدوق الأمين

بك الكون يزدان يا نعمة

ويا رحمة جئت للعالمين

نبي رحيم بكل البشر

وللطير في جوه والشجر

وانك في الجدب غيث السماء

وانك عند الظلام القمر

عليك من العاشقين الـسلام

صلى الله على محمد

صلى الله عليه وسلم

أغنية النبي صلوا عليه | موسى مصطفى

كلمات الأغنية

النبي صلوا عليه

النبي صلوا عليه صلوات الله عليه

و ينال البركات كل من صلى عليه

اعلموا يا حاضرين إعلموا علم اليقين

أن رب العالمين أوجب الصلاة عليه

النبي صلوا عليه

النبي يا من حضر النبي خير البشر

من له شق القمر والشجر سلم عليه

النبي صلوا عليه

النبي يأهل الهوي النبي خير دوا

كلكم قولوا سوى صلوات الله عليه

النبي صلوا عليه

أغنية قمر سيدنا النبى | مصطفى عاطف

وأجمل منك لم تر قط عيني

وأطيب منك لم تلد النساء

خلقت مبرءا من كل عيب

كأنك قد خلقت كما تشاء

قمر سيدنا النبي قمر

وجميل سيدنا النبي وجميل

وكف المصطفي كالورد نادي

وعطرها يبقي اذا مست أيادي

وعم نوالها كل العبادي

حبيب الله يا خير البرايا

قمر سيدنا النبي قمر

وجميل سيدنا النبي وجميل

ولا ظل له بل كان نورا

تنال الشمس منه والبدورا

ولم يكن الهدي لولا ظهوره

و كل الكون أنار بنور طه

قمر سيدنا النبي قمر

وجميل سيدنا النبي وجميل

أغنية واحشنا يارسول الله

كلمات الأغنية

شفت ياما ناس مناها

تعيش العمر جنبك برضة مايكفيش

احلى دنيا عندى ماتساويش

إلا معاك يارسول الله

واحشنا يارسول الله

ياسيدنا شوقنا زاد والله

مهما نطول الغياب

محمد مشتاق إليك والله

محمد قلبى عليك صلى

طال سؤالى قولى إزاى كدة

يا حمام المدينة سلم على طه نبينا

يا حمام المدينة سلم على نبينا

وأنا مالي ومال العباد بدي طه نبينا

أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير

لما شاهدنا الأنوار من فرحتنا كدنا نطير

جوزنا من باب السلام غنانا صوت الحمام

بين زمزم والمقام قمنا نصلي من بكير

ما أحلى التلبيات والوقوف في عرفات

والهنا والمسرات مصباح الدنيا المنير

أحمد يا حبيبي سلام عليك | فرقة صبا

أحمد يا حبيبي حبيبي سلام عليك

يا عون الغريب سلام عليك

جئت بالقرآن .. من عند الرحمن

من رب رحيم .. من رب كريم

سلام عليك

أمن وسلام .. دينك الإسلام

سلام عليك

موعد المولد النبوي 2021 :-

تطل علينا منتصف الاسبوع القادم ذكرى ولادة خير البرية نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ، والتي تعتبر اجازة رسمية لجميع الموظفين الدوائر الحكومية والخاصة في عدد من الدول العربية والاسلامية ، حيث نجمل لكم من خلال المقال التالي ، موعد اجازة المولد النبوي في الدول العربية والاسلامية كافة.

يترقب الكثير من الجزائريين موعد المولد النبوي 2021 والذي يحتفل فيه الكثير من الجزائريين باعتبار هذا اليوم اجازة رسمية لجميع موظفي الحكومة والقطاع الخاص .

حيث تحل ذكرى مولد النبي محمدصلى الله عليه وسلم في 12 ربيع الأول بحسب التقويم الإسلامي.