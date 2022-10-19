تراند اليوم : موضوع تعبير عن نصر أكتوبر مختصر

موضوع تعبير عن نصر أكتوبر مختصر ، من المعروف أن القرن العشرين كان ساحة كبِيرة جدًا للعديد من الأحداث التاريخية من حروبٍ أو إتفاقيات سلام أو إحتلال دُول أو إستقلال دول، وهُنا موضوع تعبير عن نصر أكتوبر مختصر 1973 يكشف لنا عن محطة تاريخية لا يُمكن تجاهلها على الإطلاق وذلك لأنّها كانت مفصليّة في حياة الدولة المصريّة العريقة “الملفية العربية المصرية” ضدّ الكيان الإسرائيلي الغاشم الذي يُحاول بكُل الطرق الإستحواذ على منطقَة سيناء تارةً، والسيطرة على قناة السويس تارةً أخرى، وفي كُل مرة من المرات كان الفشل هو سيد الموقف، التفاصيل في موضوع تعبير قصير عن حرب اكتوبر 1973.

موضوع تعبير عن نصر أكتوبر مختصر

العزة والكرامة العربية تمّ إسترجاعُها بشكلٍ كامل على أعقاب حرب اكتوبر المجيدة التي كانت تحتَ قيادة الجيش العربي المصري، وتمّ تحقِيق الكثير من الأهداف في هذه المعركة والتي كان على أوّلها وعلى رأسها إسترجَاع الهيبَة العربية بعد أن تَمّ فقدها بالتزامن مع الهزيمة المُشينة في حرب عام 1967 والتي حدَثت في فلسطين وعلى إثرها خسِر العرب هذه الحرب بجيوش وافِدة من ستّة دول عربية كان أهمها الجيش المصري والجيش السوري والجيش الأردني والجيش العراقي.

الهدف الأول الذي تمّ رصده للجيش المصري هُو دخول وتخطّي خط بارليف والذي كانت قد خسرته الملفية المصرية على أعقام حرب 67 التي أودت بحياة الكثير من الأفراد المصريين الأبرياء والعساكر، وما لا شكّ فيه أنّ هَذا الهدف كان بداية السلسِلة التي تسلسَلت فيما بعد مُشكّلة الإنتصار الكامل على جيش الإحتلال الإسرائيلي الذي منية بهزيمة نكراء لم ينساها على الإطلاق، وكان من قادة الجيش الإسرائيلي في تلك اللحظة موشيه ديان وجولدا مائير.

يتمّ حاليًا تمجيد هذه الحرب وهذا الإنتصار من خلال الاحتفَاء في كُل عام بهذه المناسبة تارةً وإنتاج الأفلام الدرامية والثائقة التي تخلص هذا الإنتصار مرات عديدة، ولو رجعنا قليلاً غلى الوراء لنجدُ أنّ مِن أهمّ الأسباب التي أدّت إلى الإنتصار في هذه الحرب هو الإيمان الكامِل بأنّ النصر من عند الله ويعز بِه من يشاء من عباده المخلصين، وكذلك بالإستراتيجية المحكمة التي كان قد أعدها كبار الضباط المصريين الذي تميزوا بحنكة عسكرية لا مثيل لها على الإطلاق.

اما عن تفاصيل الحرب فهِي كثيرة وتختلِف من مكان إلى آخر ولكن النتيجَة كانت واحدة وهي الإنتصار العربي على حساب الجيش الإسرائيلي الغاشم الذي لم يترك على الإطلاق أي صديق له في المنطقة العربية والشرق الأوسطية وذلك لانه عنصر دخيل على هذه البلاد التي هي بالأساس عربية خالصة، ولكن جماعات الإرهاب الصهيوني وبمساعدة الإنتداب البريطاني تمكنوا من السيطرة على المناطق العربية الفلسطينية ومن ثم تم الاحتلال الكامل لها، وبإنتظار إنتصار جديد مثلمَا حدث في حرب أكتوبر من عام 1973 تتجه الأنظار من جيل إلى جيل آملين تحقيق المزيد من النقاط لتخليص فلسطين من دنس اليهود.