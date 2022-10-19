تراند اليوم : موضوع تعبير عن المولد النبوي الشريف

مع اقتراب حلول المولد النبوي الشريف ، يطلب عدد كبير من مدرسي اللغة العربية موضوع تعبير مكتمل العناصر يتحدث عن المولد النبوي الشريف ، الامر الذي يجد الكثير من الطلاب صعوبة في كتابته، موقعنا الاخباري يقدم لكم اليوم موضوع تعبير متكامل العناصر عن المولد النبوي الشريف للصف السادس ابتدائي والاول اعدادي وثاني اعدادي لجميع طلاب وطالبات المدارس الباحثين عن موضوع تعبير عن المولد النبوي الشريف بالعناصر والمكونات وهي كالتالي :-

عناصر الموضوع :-

مولد النبي

ملامح من حياته

كيفية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

يحتفل المسلمون بذكرى ميلاد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام (المولد النبوي الشريف) يوم 12 من ربيع الأول كل عام، وهو عام الفيل الذي وافق 570 ميلادياً، وقد توفي والده عبد الله بن عبد المطلب قبل مولده، لتقوم بتربيته أمه آمنة بنت وهبة التي فارقت الحياة عند بلوغه السادسة من عمره، فقام جده عبد المطلب بتربيته بعد ذلك إلي توفى، فقام عمه أبو طالب بتربيته في بيته مع أبنائه الذي أعتبره أحدهم، إلي أن اصبح رجلاً وعمل بالتجارة ورعي الغنم وتزوج من السيدة خديجة التي كان يرعى غنائهم نظراً لأمانته.

في الأربعين من عمره أنزل الله الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجاهد في نشر الإسلام، الذي كان في البداية سراً، ثم تم الجهر بالدعوة فيما بعد، الأمر الذي لم يتقبله كفار قريش، وحاولوا أذى رسول الله، واشتد البلاء على المسلمون مما جعل رسول الله يهاجر إلي المدينة المنورة، وتوفي رسول الله عن عمر يناهز الـ 63 عاماً بعد أن أتم دعوته.

وهناك عادات وتقاليد توارثتها الأجيال وحافظت عليها عند الاحتفال بتلك الذكرى، ويستغل المسلم تلك الذكرى لقراءة السيرة النبوية، وهناك طقوس احتفالية كمدح النبي والتجمع لقراءة القرآن الكريم، وصلة الرحم بين الأقارب، كما هناك طقوس تختص بتنازل بعض الأطعمة وحلوى المولد، ويقوم القادرين بالتصدق على الفقراء.

عيد المولد النبوي الشريف :-

في يوم الاثنين، الموافق للثّاني عشر من ربيع الأول من عام الفيل، أشرقت الدنيا بميلاد سيّد الخلق أجمعين، سيّدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وقد ولد عليه السلام في مكة المكرمة، حيث يحتفل العالم الإسلامي من كل عامٍ بهذا اليوم، ويقيمون فيه الموالد والمدائح النبوية، ومن المعروف أنّ الرسول عليه السلام ولد يتيم الأب، فقد توفّي والده وهو في بطن أمه، ووالده هو عبد الله بن عبد المطلب من بني هاشم، حيث يعود نسب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قبيلة قريش، أمّا أمه فهي آمنة بنت وهب، وهي من بني زهرة، والتي يعود نسبها أيضاً إلى قبيلة قريش العربية، وقد توفّيت والدة النبي عليه السلام وعمره ستة أعوام، فكفله جدّه عبد المطلب، ومن ثم عمه أبو طالب.

يُعتبر يوم المولد النبوي الشريف يوماً لاستذكار صفات ومناقب أشرف الخلق والمرسلين، فهو النبي الهادي للأمة، الذي جاء برسالة الإسلام السمحة ليمحو التخلف والجهل والطائفية، وينبذ الكفر والشرك، حيث يعتبر مولد النبي أيضاً إيذاناً ببدء عهدٍ جديد، وتمهيداً لنزول الرسالة السماوية الخالدة إلى كافة الناس، وهي رسالة الإسلام، حيث ختم الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل جميعاً بنبيّه محمد وبرسالة الإسلام التي جاءت بالدعوة الخالدة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وعدم الشرك به، وأداء العبادات جميعها، والالتزام بأركان الإسلام الخمسة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وأنّ محمداً رسول الله، وإيقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً.

من صور الاحتفال بهذا اليوم العظيم، أن يُحيي المسلمون سنة النبي عليه السلام، والإكثار من الصلاة عليه، فالصلاة على رسول الله من الأعمال المحببة إلى الله تعالى، والتي ترفع درجة العبد يوم القيامة، وتوجب شفاعة النبيّ له يوم القيامة وأثناء مروره على الصراط، كما تنتشر بعض العادات الاحتفالية لدى المسلمين في مختلف أنحاء العالم بإعداد أصنافٍ مُعيّنةٍ من الطعام وتقديمها للفقراء والمحتاجين، وتقديم الصدقات، وعمل حلقات الذكر والأدعية في المساجد، ومن المعروف أنّ مُعظم الدول الإسلامية تعتبر يوم المولد النبوي الشريف يوم عطلةٍ رسميةٍ.

سيظلّ يوم المولد النبوي الشريف، يوماً شاهداً على أعظم ذكرى في تاريخ الأمة الإسلامية، وهو يومٌ يمنحنا العبر والدروس، ويحيي فينا الشوق لنبيّنا وحبيبنا محمد، ويؤجّج القوة الإيمانية في نفوس المسلمين بأن يُحفّز على العبادة والصلاة والذكر والصلاة على صاحب الذكرى، بالإضافة إلى العمل بسنّة النبي والأحاديث النبويّة الشريفة.

عناصر موضوع تعبير عن المولد النبوى الشريف

مقدمة موضوع تعبير عن مولد الرسول واحتفال المسلمين بمولد النبى.

قصة زواج آمنة وعبد الله بن عبد المطلب.

ولادة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم.

بيان حكم المولد النبوي الشريف.

أحداث عام الفيل، عام ميلاد النبي.

أقوال أهل العلم في المولد النبوي الشريف.

أحاديث السماء والأرض يوم مولد الرسول.

وفاة والدي النبي الشريف.

مقدمة موضوع تعبير عن المولد النبوي سادس ابتدائي

نحتفل في كل عام بعيد المولد النبوي الشريف في يوم الاثنين، الموافق للثّاني عشر من ربيع الأول من عام الفيل، وفي هذا اليوم أشرقت الدنيا بنور سيّد الخلق أجمعين، سيّدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وقد ولد عليه السلام في مكة المكرمة، حيث يحتفل العالم الإسلامي من كل عامٍ بهذا اليوم، ويقيمون فيه الموالد والمدائح النبوية

مولد نبي الله صلى الله عليه وسلم ونسبه

من المعروف أنّ الرسول عليه السلام ولد يتيم الأب، فقد توفّي والده وهو في بطن أمه، ووالده هو عبد الله بن عبد المطلب من بني هاشم، حيث يعود نسب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قبيلة قريش، أمّا أمه فهي آمنة بنت وهب، وهي من بني زهرة، والتي يعود نسبها أيضاً إلى قبيلة قريش العربية، وقد توفّيت والدة النبي عليه السلام وعمره ستة أعوام، فكفله جدّه عبد المطلب، ومن ثم عمه أبو طالب.

طريقة الإحتفال بالمولد النبوي الشريف

يُعتبر يوم المولد النبوي الشريف يوماً لاستذكار صفات ومناقب أشرف الخلق والمرسلين، فهو النبي الهادي للأمة، الذي جاء برسالة الإسلام السمحة ليمحو التخلف والجهل والطائفية، وينبذ الكفر والشرك، حيث يعتبر مولد النبي أيضاً إيذاناً ببدء عهدٍ جديد، وتمهيداً لنزول الرسالة السماوية الخالدة إلى كافة الناس، وهي رسالة الإسلام، حيث ختم الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل جميعاً بنبيّه محمد برسالة الإسلام التي جاءت بالدعوة الخالدة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وعدم الشرك به، وأداء العبادات جميعها، و الالتزام بأركان الإسلام الخمسة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وأنّ محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً.



إحياء سيرة رسول الله بالعمل بسنته

من صور الاحتفال بهذا اليوم العظيم، أن يُحيي المسلمون سنة النبي عليه السلام، والإكثار من الصلاة عليه، والصلاة على رسول الله من الأعمال المحببة إلى الله تعالى، والتي ترفع درجة العبد يوم القيامة، وتوجب شفاعة النبيّ له يوم القيامة وأثناء مروره على الصراط، كما تنتشر بعض العادات الاحتفالية لدى المسلمين في مختلف أنحاء العالم بإعداد أصنافٍ مُعيّنةٍ من الطعام وتقديمها للفقراء والمحتاجين، وتقديم الصدقات، وعمل حلقات الذكر والأدعية في المساجد، ومن المعروف أنّ مُعظم الدول الإسلامية يعتبر يوم المولد النبوي الشريف يوم عطلةٍ رسميةٍ.

خاتمة موضوع تعبير عن المولد النبوي الصف السادس الابتدائي

سيظلّ يوم المولد النبوي الشريف، يوماً شاهداً على أعظم ذكرى في تاريخ الأمة الإسلامية، وهو يومٌ يمنحنا العبر والدروس، ويحيي فينا الشوق لنبيّنا وحبيبنا محمد، ويؤجّج القوة الإيمانية في نفوس المسلمين بأن يُحفّز على العبادة والصلاة والذكر والصلاة على صاحب الذكرى، بالإضافة إلى العمل بسنّة النبي والأحاديث النبويّة الشريفة.

موضوع تعبير عن مولد النبي الصف الأول الإعدادي

اعزائي طلاب المرحلة الاعدادية نقدم لكم موضوع جميل ومختصر عن مولد النبي يشمل بالعناصر والمقدمة والخاتمة شاركه مع زملائك وتناقش فيه وبعدها قام بصياغته بأسلوبك نترككم أولا مع العناصر

عناصر موضوع تعبير عن مولد النبي للصف الأول الإعدادي

المقدمة مولد النبي صلى الله عليه وسلم نبذه عن سيدنا محمد استشهاد بقدر النبى صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة الخاتمة

مقدمة موضوع تعبير عن مولد النبي للصف الأول الإعدادي

ان هذا الموضوع من الموضوعات زي الاثر الحيوي والفعال في حياتنا والتى تمنيت ان اكتب فية لانة موضوع ممتع ومعبر عما يجيش في صدري وفي صدور الاخرين وعقولهم. فهو لايخص فردا بعينه وإنما يخص جميع الأفراد ولذلك اهتمت به كل وسائل الإعلام وتناولته من كل الجوانب التي تظهره بالشكل اللائق الذي يظهر أهميته في صورة جيدة مؤثرة فارجو من الله عز وجل أن يوفقني في أن أعطي لهذا الموضوع حقة. وفي بدء عرضي لهذا الموضوع اقول..

( الموضوع )

فى مثل هذه الأيام من كل عام تحتفل الامة الاسلامية بمولد سيد الخلق سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم الذى ولد فى الثانى عشر من ربيع الأول فى عام الفيل من أب وأم عربيين من قبيلتي قريش وزهرة افخر قبائل قريش وأعرقها نسبا ولد النبي لأبوين جميلين عظيما المقام فأبوه عبد الله من أبناء عبد المطلب من اشهر أسياد قريش وزعمائها وكان لعبد الله مكانة عظيمة فى قلبه فزوجه من اجمل نساء قبيلة بنى زهرة وهى السيدة آمنة بنت وهب الجميلة أصيلة النسب وانجب هذا الزواج عن خير نسل قدم للبشرية وهو سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم ، وقدر لنبي الامة ان يولد يتيما للأب ثم يفقد امه ايضا وهو فى السادسة من عمره حتى يكون أسوة لغيره من اليتامى حتى يكون رقيق القلب غير غليظ.

حياة سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم

عاش محمدا حياة خالية من الرفاهية والراحة حيث عمل صلي الله عليه وسلم وهو فى سن صغيرة فاشتغل برعي الغنم مما علمه الحلم والرقة والصبر ثم عمل مع عمه فى التجارة وعرف بين التجار بالصادق الأمين حتى اختارته السيدة خديجة بنت خويلد ليدير تجارتها واعجبت بصفاته وطلبتها للزواج فقبل صلى الله عليه وسلم فكانت أم المؤمنين من خير النساء حيث قدمت لهذا الدين الكثير من التضحيات والفضاءات حتى تعلو كلمة الله ووقف بجانب الحبيب ولم تتركه ابدا و انجبت له البنين والبنات

الاحتفال بالمولد النبوي كل عام

وفى مثل هذه الأيام نجد الكثير من الدول العربية تقيم الاحتفالات ترحيبا بمولده صلى الله عليه وسلم حيث تنتشر الحلوى وعرائس المولد وغيرها من مظاهر الاحتفال ، وقد كرمه الله تعالى فى كتابه الكريم فى قوله(وإنك لعلى خلق عظيم)وفى قول آخر قال تعالى(واطيعوا الله واطيعوا الرسول) فهنا تكمن عظمة محمد صلى الله عليه وسلم حينما تأتى طاعته مباشرة بعد طاعة الله عز وجل

خاتمة موضوع تعبير عن المولد النبوي

وفي نهاية عرضي لهذا الموضوع ارجو من الله عز وجل ان اكون قد وفقت في عرضي بالشكل الائق الذي ترضون عنة والا اكون قد اغفلت شيئا هاما لايظهر بالشكل المطلوب او يغطى كل جوانبه الهامة. وان كنت قد وفقت فالحمد لله رب العالمين وان كنت قد قصرت فالكمال لله وحدة والشكر والدعاء لمن ساهم معي في تناول هذا الموضوع وارجوا الا احرم جزاء المجتهدين.

موضوع تعبير عن مولد النبي للصف الثاني الإعدادي

عناصر موضوع تعبير عن المولد النبوى الشريف للصف الثاني الإعدادي

مولد الرسول واحتفال المسلمين بمولد النبى.

زواج آمنة وعبد الله بن عبد المطلب.

ولادة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم.

بيان حكم المولد النبوي الشريف.

أحداث عام الفيل، عام ميلاد النبي.

أقوال أهل العلم في المولد النبوي الشريف.

أحاديث السماء والأرض يوم مولد الرسول.

وفاة والدي النبي الشريف.

مقدمة موضوع تعبير عن مولد النبي للصف الثاني الإعدادي

كانت مكة المكرمة أرض العرب في موعد عظيم مع ولادة أفضل الخلق نبي الله الأمي الذي أرسل رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم ، فقد كانت أرض العرب تعج بالمشاكل والصراعات ، والفتن القبلية ، وكثير من العادات الذميمة ، والتي جاء الإسلام علي يد محمد صلى الله عليه وسلم ، وغير الطبائع وتآلف القلوب على حب الله وعبادته وحب الغير

ولم تكن مكة فقط التي تنتظر مولد النبي صلي الله عليه وسلم فقد كان ميلاد النبي “محمد” صلى الله عليه وسلم أهم حدث في تاريخ البشرية على الإطلاق منذ أن خلق الله الكون، وسخر كل ما فيه لخدمة الإنسان، وكأن هذا الكون كان يرتقب قدومه منذ أمد بعيد.

يعتبر المولد النبوى الشريف ميلاد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ويوم مولده من أهم الأعياد التي يحتفل بها المسلمون في العالم ، ويحتفل المسلمون ليس باعتباره عيدا بل يعتبر فرحا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، ولد الرسول فى الثانى عشر من ربيع الأول هجريا ويحتفل المسلمون بأوائل شهر ربيع الأول بالمولد النبوى الشريف وذلك بإقامة مجالس انشاد مدح الرسول وتوزيع المأكولات والزكاة وأداء الفرائض وزيارة مسجد الرسول بالعمرة

زواج آمنة وعبد الله بن عبد المطلب

لما بلغ عبد الله بن عبد المطلب زوجته آمنة بنت وهب الزهري تزوجها حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت انها لم يصيبها مايصيب النساء من ثقل حمل وانجبت سيد الخلق ، وسمعت قائلا ” وضعت خير البشر ، فعوذيه بالواحد الصمد ، من شر كل باغ وحاسد”، فولدت رسول الله صلى الله عليه وآله عام الفيل لاثنتي عشرة ليلة من شهر ربيع الاول يوم الاثنين فى أيام الأسبوع وعن أحاديث ” فقالت آمنة : لما سقط إلى الأرض اتقى الارض بيديه وركبتيه، ورفع رأسه إلى السماء، وخرج مني نور أضاء ما بين السمآء والارض “

عام ميلاد النبي

وفى صعيد ذلك ولد النبى محمد فى عام الفيل فى هذا العام أبرهة الحبشي أمر جنوده بأن يقوم الفيل لهدم الكعبة فأرسل الله عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من جهنم فجعلتهم كورق الزرع الذي أكلته الدواب كما فى قوله تعالى فى كتابه العزيز ” بسم الله الرحمن الرحيم ” أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ “

وعند مولد الرسول ورميت الشياطين بالنجوم، وحجبوا عن السماء، ورأيت قريش الشهب والنجوم تسير في السمآء، ففزعوا لذلك وقالوا “هذا قيام الساعة”، وأبصرت الشياطين ذلك فاجتمعوا إلى إبليس فأخبروه بأنهم قد منعوا من السماء، ورموا بالشهب، فقال :

اطلبوا، فإن أمرا قد حدث، فقالوا في الدنيا ورجعوا فقالوا: لم نر شيئا، فقال: أنا لهذا، فخرق ما بين المشرق والمغرب فانتهى إلى الحرم فوجد الحرم محفوفا بالملائكة، فلما أراد أن يدخل صاح به جبرئيل فقال: اخسأ ياملعون، فجاء من قبل حراء فصار مثل الصر قال : يا جبرئيل ما هذا ؟ قال: هذا نبي قد ولد وهو خير الأنبياء، قال : هل لي فيه نصيب ؟ قال : لا ، قال : ففي امته ؟ قال : نعم، قال : قد رضيت.

وكان بمكة يهودي يدعى ” يوسف ” فرأى أن فى هذه الليلة يولد نبي فسال اهل مكة فقيل له إن هناك مولود وهو محمد بن عبد المطلب، فقال اليهودي إن هذه الليلة سيولد النبى الذى ذكر فى كتبنا، فمشوا إلى باب آمنة فقالوا : أخرجي ابنك ينظر إليه هذا اليهودي، فأخرجته في قماطه فنظر في عينيه، وكشف عن كتفيه، فرأى شامة سوداء بين كتفيه، عليه شعرات، فلما نظر إليه وقع إلى الارض مغشيا عليه، فتعجبت منه قريش وضحكوا، فقال : أتضحكون يا معشر قريش، هذا نبي السيف لي بينكم، وقد ذهبت النبوة من بني إسرائيل إلى آخر الابد.

وفاة والدي النبي الشريف

محمد اليتيم فقد محمد صلى الله عليه وسلم أباه قبل مولده، وكانت وفاة أبيه بالمدينة عند أخوال أبيه من “بني النجار” وهو في الخامسة والعشرين من عمره، وعلى عادة العرب فقد أرسله جدُّه إلى البادية ليسترضع في “بني سعد”، وكانت حاضنته “حليمة بنت أبي ذؤيب السعدي”، فلم يزل مقيمًا في “بني سعد” يرون به البركة في أنفسهم وأموالهم حتى كانت حادثة شق الصدر، فخافوا عليه وردوه إلى جده “عبد المطلب” وهو في نحو الخامسة من عمره.

لم تلبث أمه “آمنة” أن توفيت في “الأبواء” – بين “مكة” و “المدينة” – وهي في الثلاثين من عمرها، وكان محمد صلى الله عليه وسلم قد تجاوز السادسة بثلاثة أشهر.وكأنما كان على “محمد” صلى الله عليه وسلم أن يتجرع مرارة اليتم في طفولته، ليكون أبًا لليتامى والمساكين بعد نبوته، ويتضح أثر ذلك الشعور باليتم في حنوّه على اليتامى وبره بهم، ودعوته إلى كفالتهم ورعايتهم والعناية بهم.

وفاة النبي الشريف

نعود مرة أخرى لتكملة مسيرة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، عندما بلغ “محمد” صلى الله عليه وسلم الخامسة والعشرين تزوج السيدة “خديجة بنت خويلد”، قبل أن يُبعث، فولدت له “القاسم” و”رقية” و”زينب” وأم كلثوم”، وولدت له بعد البعثة “عبد الله”.

من البعثة إلى الوفاة

ولما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم أربعين سنة كانت بعثته، وكانت “خديجة” أول من آمن به من النساء، وكان “أبو بكر الصديق” أول من آمن به من الرجال، و”علي بن أبي طالب” أول من آمن من الصبيان.

وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث سنين يكتم أمره، ويدعو الناس سرًا إلى الإسلام، فآمن به عدد قليل، فلما أمر بإبلاغ دعوته إلى الناس والجهر بها، بدأت قريش في إيذائه وتعرضت له ولأصحابه، ونال المؤمنون بدعوته صنوف الاضطهاد والتنكيل، وظل المسلمون يقاسون التعذيب والاضطهاد حتى اضطروا إلى ترك أوطانهم والهجرة إلى “الحبشة” ثم إلى المدينة.

ومرّت الأعوام حتى عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحًا –في العام العاشر من الهجرة- ونصر الله المسلمين بعد أن خرجوا منها مقهورين، ومكّن لهم في الأرض بعد أن كانوا مستذلّين مستضعفين، وأظهر الله دينه وأعز نبيه ودحر الشرك وهزم المشركين.

وفي العام التالي توفي النبي صلى الله عليه وسلم في (12 من ربيع الأول 11هـ = 7 من يونيو 632م) عن عمر بلغ (63) عامًا.

خاتمة موضوع تعبير عن المولد النبوي الشريف للصف الثاني الإعدادي

وفي نهاية موضوعنا نذكركم باتباع سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم فهو الهادي الأمين الذي أنزله الله بمنهج سماوي متكامل ، يسير جميع أمور الحياة الدينية والاقتصادية والاجتماعية..الخ ، وكذلك ييسر المعاملات بين الناس، وبهذا نكون قد ختمنا موضوعنا عن سيرة أشرف الخلق نبي الرحمة محمد صلي الله عليه وسلم.