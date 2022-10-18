تراند اليوم : بث مباشر مانشستر وتوتنهام .. مانشستر سيتي ضد توتنهام بث مباشر مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم مشاهدة مباراة مانشستر اليوم مباشر

البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام man city vs tottenham يستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء الليلة بتوقيت جرينتش والساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر الإنجليزية فريق توتنهام القادم من العاصمة الإنجليزية لندن في المباراة التي من المقرر أن تقام في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز وهي المباراة التي من المقرر أن تذاع على قنوات بي ان سبورت الرياضية.

خاض فريق مانشستر سيتي منافسات خمسة وعشرين مباراة حتى الآن في منافسات الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز وتمكن من تحقيق الفوز في عشرين مباراة من المباريات التي خاضها في منافسات الموسم الحالي فيما انهزم في مباراتين فقط وكان التعادل هو النتيجة الحاسمة لثلاث مباريات ليتوقف رصيد فريق مانشستر سيتي بذلك عند ثلاث وستين نقطة ويتصدر المشهد في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق تسع نقاط عن أقرب منافسيه حيث يحتل فريق ليفربول المركز الثاني برصيد أربع وخمسين نقطة فقط.

أما فريق توتنهام الإنجليزي أحد رموز كرة القدم الإنجليزية فقد خاض منافسات اثنتين وعشرين مباراة فقط في منافسات الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي فقد تمكن من تحقيق الفوز في اثنتين وعشرين مباراة من مبارياته في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز فيما انهزم فريق توتنهام في ثمانية مباريات وكان التعادل هو النتيجة الحاسمة لثلاث مباريات ليتوقف رصيده بذلك عند عند ست وثلاثين نقطة واكتفى بالتواجد في المركز الثامن في ترتيب اندية الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.