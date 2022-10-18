تراند اليوم : ريال مدريد مباشر .. بث مباشر ريال مدريد والافيس مباراة ريال مدريد مباشر مشاهدة مباراه ريال مدريد اليوم مباشر

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مواجهة مشتعلة Real Madrid VS Deportivo Alaves في الليجا, مشاهدة مباراة ريال مدريد وألافيس بث مباشر اليوم في الأسبوع العاشرة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات المحطة الخامسة والعشرين من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني "لا ليجا".

وحشد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد كل أسلحته ولاعبيه المميزين من أجل خطف النقاط الثلاث، ولن يكتفي بهذا فقط، وإنما سيكون أمل المدرب الإيطالي نتيجة عريضة يكشر بها عن أنيابه بعد أن تعرض لخسارة من باريس سان جيرمان بهدف دون رد من توقيع كيليان مبابي في الثواني الأخيرة من اللقاء الذي أقيم على ملعب حديقة الأمراء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورغم اكتساح ريال مدريد لديبورتيفو ألافيس في الدور الأول برباعية نظيفة في افتتاحية منافسات الليجا، إلا أن الأخير سيحاول أن يخرج من المنطقة الأخيرة بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ففي لقاء الجولة الأولى كان التفوق والتألق من جانب المهاجم المميز كريم بنزيما الذي سجل ثنائية.

قائمة الريال لمواجهة ألافيس:

في حراسة المرمى: كورتوا، لونين، دييجو.

الدفاع: داني كاربخال، ميليتاو، الابا، خيسوس باييخو، ناتشو، مارسيلو، ميندي.

الوسط: كاسيميرو، كروس، فيدي فالفيردي، كامافينجا، داني سيبايوس، إيسكو، لوكاس فاسكيز.

الهجوم: هازارد، ماركو أسينسيو، بيل، رودريجو، فينسيوس، بنزيما، ماريانو، يوفيتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وألافيس؟

أنتم على موعد العودة الجديدة لريال مدريد رغبة في إخفاء الصورة الباهتة عندما يستقبل نظيره ديبورتيفو ألافيس في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بتعليق يوسف سيف ولن تكون المواجهة الأساسية في اختبار الليلة على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

موعد مباراة ريال مدريد وألافيس اليوم

وتنتقل كتيبة ديبورتيفو ألافيس اليوم لملاقاة نظيره ريال مدريد في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت بيروت، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت العراق، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت اليمن، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت البحرين، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الصومال، الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساء بتوقيت السودان، الساعة العاشرة مساء بتوقيت دمشق، الساعة العاشرة مساء بتوقيت الأردن.

لن تكون مواجهة الليلة سهلة على ديبورتيفو ألافيس خاصة أن الريال عائد من خسارة أوروبية أمام باريس سان جيرمان وهو يرغب في توجيه رسالة قوية للجميع أن الملكي مازال متواجدا ولديه حظوظ قوية ومن الممكن يكون الضحية هو فريق ألافيس.

تشكيل ديبورتيفو ألافيس المتوقع أمام الريال:

في حراسة المرمى: فيرناندو باتشيكو

في خط الدفاع: مارتين أجيريجابيريا – فلوريان لوجون – تاتشي – روبين دوارتي

في خط الوسط: إدجار مينديز – رودريجو باتاليا – توماس بينا – إنييجو كوردوبا

في خط الهجوم: لوكاس بيريز - خوسيلو