تراند اليوم : مباشر ريال مدريد بث مباشر .. بث مباشر ريال مدريد يلا شوت HD ريال مدريد بث مباشر Real Madrid والافيس مشاهدة مباراة ريال مدريد والافيس

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انطلاق الشوط الاول الان من مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو الافيس في مباراة ضمن لقاءا الدوري الاسباني التي تقام من خلال موقعنا ” العراق نيوز ” وذلك لمتابعة احداث اللقاء المرتقب والذي يبحث عنه ملايين من متابعي كرة القدم في كل مكان ، لقاء كبير يجمع الغريمين في بث مباشر ماتش ريال مدريد ضد ديبورتيفو بث مباشر.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو الافيس

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو الافيس بث مباشر،احتل ريال مدريد المركز الأول في الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة في 24 مباراة ، وحقق ريال مدريد 16 انتصاراً و 6 تعادلات وخسر مباراتين فقط ، بينما احتل بنزيمة صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 17 هدفاً،كورة اون لاين مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو الافيس بث مباشر.

موعد مباراة ريال مدريد والافيس

يلا شوت حصري مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو الافيس بث مباشر ،يحتل ألافيس المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة من 25 مباراة. وأحرز لاعبو ألافيس 19 هدفًا فقط وتلقوا 39 هدفًا هذا الموسم. الدوري الممتاز،الاسطورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو الافيس بث مباشر.

موعد مباراة ريال مدريد والافيس في الدوري الاسباني

مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو الافيس بث مباشر ،تقام المباراة يوم السبت 19-2-2022 في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة على ملعب السانتياجو برنابيو

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية

10:00 مساءاً بتوقيت مصر

9:00 مساءاً بتوقيت المغرب

9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر

11:00 مساءاً بتوقيت فلسطين

11:00 مساءاً بتوقيت الأردن

11:00 مساءاً بتوقيت سوريا

11:00 مساءاً بتوقيت لبنان

11:00 مساءاً بتوقيت العراق

10:00 مساءاً بتوقيت السودان

11:00 مساءاً بتوقيت اليمن

10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا

9:00 مساءاً بتوقيت تونس

ريال مدريد وديبورتيفو الافيس

مباراة ريال مدريد وديبورتيفو الافيس بث مباشر ،ستنقل المباراة على الهواء مباشرة على قناة beIN SPORTS بصوت المعلق يوسف سيف ويمكنك أيضا متابعة المباراة على موقعنا القيم قبل المباراة ،يواصل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة ، بفارق أربع نقاط فقط عن وصيف البطل إشبيلية.

ويبدو وضعه الحالي معقدًا بالنظر إلى الرقم القياسي. خسر ريال مدريد سبع نقاط في آخر خمس مباريات أمام خيتافي ، ثم إلتشي وأخيراً فياريال ، الأمر الذي منعهم من التوسع أكثر بفارق أشبيلية. من ناحية أخرى ، لم يمر ألافيس بأفضل أيامه أيضًا ، حيث احتل المركز الثامن عشر وهو المحطة الأخيرة في دوري الدرجة الثانية.

سجل ألافيس 20 نقطة في 24 جولة من الدوري الإسباني حتى الآن ، وسيحاول بالتأكيد الاستفادة من انزلاق الريال ليحصد ثلاث نقاط ، الأمر الذي منحه معنويات غير عادية في معركته للبقاء بعيدًا عن الهبوط.

وستقام المواجهة بين صاحب الصدارة وضيفه الذي يقبع بالمركز الثامن عشر في تمام الساعة 11:00 بتوقيت السعودية ويمكن مشاهدتها على شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 ويتولى مهمة التعليق الصوتي يوسف سيف.

تشكيلة ريال مدريد ضد آلافيس اليوم (بطريقة 4-3-3):

يتولى حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

وفي خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو، ديفيد آلابا، مارسيلو.

ويتمركز بخط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيديريكو فالفيردي.

ويقود خط الهجوم: رودريغو، لوكا يوفيتش، فينيسيوس جونيور.