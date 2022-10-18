تراند اليوم : فيديو ناديا الزعبي .. فيديو المطل الأردن كامل لنادية الزعبي كامل بدون حذف

أعاد ناشطون تغريد فيديو ناديا الزعبي المثير للجدل والذي يظهرها وهي ترد على اشاعات ظهورها في فيديو محل في الأردن، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو ناديا الزعبي الذي حمل اسم ما راح تقدر تكسرني، أنا نشمية أردنية.

و ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة من قبل روادها، عن أخبار فيديو المطل لناديا الزعبي، حيث أنه يعتبر من الفيديوهات الاباحية التي قامت الاعلامية نادية الزعبي بنشره لها عبر السناب شتات، وقد ضج الفيديو العديد من التساؤلات عن سبب قيام الاعلامية بنشرها الى مثل هذه الفيديوهات، والعديد من الشتائم والانتقادات التي قد توجهت الي الاعلامية نادية الزعبي، فما صدق هذه الاشاعات والأخبار التي قد يتم تراودها عبر مواقع التواصل الاجتماعي سوف نتعرف عليه في مقالنا لليوم.

السيرة الذاتية للإعلامية ناديا الزعبي

هي من الاعلاميات والنشاطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لها العديد من البرامج الذي تقدمها، وهي صحفية أردنية من مواليد 1984ميلادي، متزوجة من المهندس مروان عودة، حصيلة زواجهما طفليهما زيد، قدمت العددي من البرامج وحصلت على العديد من المشاهدات ومن ضمنها برنامج ( صح صح)، وقد خاضت التجربة في التمثيل لمسلسل كوميدي ( هيا وعجن) ، حيث أنها قد ابدعت في مجال التمثيل أيضا.

قصة فيديو المطل ناديا الزعبي

بدأ العديد من الأردنيين بالبحث حول فيديو المطل، والتي قد بدأ انتشاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلف، وهو يتمثل في وجود الاعلامية الأردنية الشهيرة ناديا الزعبي، حيث أنه يعتبر الفيديو من الفيديوهات الاباحية وقد بدأت أيضا الصفحات والحسابات الأردنية بنشره وقد تدعي بأنه يعود للإعلامية نادية الزعبي، حيث هناك العديد من الشخصيات صدقت المحتوي المتواجد في الفيديو وأنه بالفعل الي الاعلامية ناديا الزعبي، في المقابل هناك العديد من الأشخاص أنكروا وقالوا أنه محاولة اغتيال اعلامية وأخلاقية ونفسيا ومعنويا للإعلامية الاردنية ناديا الزعبي.

تعليق الاعلامية ناديا الزعبي على فيديو المطل

خرجت الاعلامية بعد العديد من الساعات من تداول الفيديو الذي قد يدعي بأنها هي من تتواجد به، وقدمت فيديو وقد كان عنوان الفيديو ( مش راح تكسرني)، وقالت أنها لم تعلم أي معلومات عن الفيديو وأنها كانت في مرحلة تصوير لبرنامج جديد لها سوف تعرضه، وكانت متحمسة ومتفائلة مع فريق العمل الذي يقود البرنامج الجديد، ولم تنتبه الى هاتفها، وبعد انتهائها من المناقشة في البرنامج وجدت العديد من المكالمات، عبر هاتفها وعادت الى آخر مكالمة وهي صديقة لها تسألها عن ما هو منشور عنها، فبدأت بالبحث عن الفيديو ومشاهدته، وقد أنكرت كل ما يشاع عنها وهي فقط اشاعات من أجل تدمير سمعتها أخلاقيا وتدميرها نفسيا وأنها لا تبالي لما يقال عنها.