تراند اليوم : مباراة ريال مدريد مباشر .. ريال مدريد اليوم مباشر ماتش ريال مدريد مباشر ريال مدريد والافيس بث مباشر مباراة ريال مدريد والافيس HD

ريال مدريد اليوم مباشر ماتش ريال مدريد مباشر ريال مدريد والافيس بث مباشر مباراة ريال مدريد والافيس مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس بث مباشر real madrid vs alaves في الدوري الاسباني، يستضيف ريال مدريد اليوم السبت في بداية الاسبوع الحالي على ملعبه خصمه فريق ألافيس ضمن منافسات الجولة 25 في الموسم الحالي من الدوري الاسباني ، وسوف تقام اليوم المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر ، وسوف تقام اليوم المباراة على ارضية ملعب سانتياجو برنابيو مستقبل عليه فريق ريال مدريد المباراة.

ريال مدريد قادم لمواجهة اليوم من خسارة في اخر مباراة لعبها الفريق والتي كانت خارج ملعبه في الذهاب من دور ال 16 في دوري ابطال اوروبا للموسم الحالي من امام خصمه فريق باريس سان جيرمان ، وذلك في المباراة التي انتهت بنتيجة هدف وحيد بدو نرد ، وقبلها في نفس الاسبوع قد تعادل ريال مدريد بدون اهداف في المباراة ضمن الدوري الاسباني ، وحاليا ريال مدريد هو صاحب المركز الاولي في صدارة الموسم برصيد 54 نقطة.

على الجانب الاخر في مواجهة اليوم يدخل فريق ألافيس المباراة ضيفا لحساب مواجهة الدور الثاني للموسم الحالي من الدوري الاسباني ، وقد انتهت مباراة الذهاب في الدور الاول بفوز ريال مدريد في المباراة خارج ملعبه بنتيجة اربع اهداف لهدف ، وحاليا نادي ألافيس هو صاحب المركز الثامن عشر في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة ، واخر مباراة لعبها الفريق قد حقق الانتصار فيها بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضيه من الدوري.