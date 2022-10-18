تراند اليوم : منظمة الصحة العالمية توقف شراء وتوريد لقاح كورونا الهندي

وكالات / الخليج 365

أوقفت منظمة الصحة العالمية شراء وتوريد لقاح "كوفاكسين" (Covaxin)، وهو لقاح مضاد لكورونا من إنتاج شركة "بهارات بيوتك" الهندية.

وأشارت المنظمة إلى أن الشركة الهندية التزمت بمعالجة أوجه القصور في ممارسات التصنيع الجيد وتعمل على تطوير خطة عمل إصلاحية ووقائية دون أن تحدد الموعد الذي سيتم فيه رفع التعليق، كما أوصت البلدان التي حصلت على اللقاح بـ"اتخاذ الإجراءات المناسبة".

ولفتت المنظمة إلى أن التعليق لا يغير تقييم مخاطر اللقاح وأن البيانات لا تزال تشير إلى أنه فعال ولا توجد مخاوف تتعلق بالسلامة من جراء الحصول عليه.

وكانت بهارات بيوتك أعلنت يوم الجمعة الماضية أنها ستبطئ وتيرة إنتاج اللقاح مؤقتًا عبر منشآتها التصنيعية بعدما أكملت التزامات تعاقدية وسط توقع بتراجع الطلب. ووفقًا لبيانات حكومية هندية فقد جرى إعطاء أكثر من 308 ملايين جرعة من اللقاح في أنحاء البلاد.