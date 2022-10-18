تراند اليوم : رامز جلال الحلقة 3 .. برنامج موفي ستار الحلقة الثالثة رامز جلال حلقة 3 بث مباشر رامز جلال 2022

رامز جلال الحلقة 3 .. برنامج موفي ستار الحلقة الثالثة رامز جلال حلقة 3 بث مباشر رامز جلال 2022 برنامج رامز جلال هو أحد البرامج التي تُذاع في الشهر الفضيل من كل عام، وتجدر الإشارة إلى أنه يقدم العديد من البرامج التلفزيونية، حيث يقدم نكات مرعبة تخيف الجمهور المشاهدين ضيف، حتى تغريهم بالمشاركة في المزحة ثم يبدأ بتطبيقه، ومع حلول شهر رمضان المبارك، هناك العديد من التساؤلات التي أثارها متابعو ومشاهدي برامج رامز جلال السابقة حول البرنامج وتاريخ تقديمهم ومعلومات أخرى، وخلال المقال التالي سنزودكم بالأسماء الكاملة لضيوف رامز جلال 2022.

برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2022

يشتهر الفنان رامز جلال باستضافته للعديد من العروض المقالب، ومن الجدير بالذكر أنه يستضيف العديد من المشاهير سواء كانوا لاعبين مصريين وممثلين ومغنيين وغيرهم من المشاهير، ثم يستقطبهم للمشاركة في المقلب الذي أعده مثل رامز جلال بدأ هذا النوع من النكت وتحديداً في عام 2009 بدأ البرنامج الأول باسم رامز قلب الأسد، وبعد أن قدم برنامجاً نال إعجاب العديد من محبي ومشاهدي البرنامج في مختلف الدول العربية على الرغم من كل الانتقادات التي ثارت حول العرض، بدأ رامز بالتحضير لاستضافة برنامجه الخاص خلال شهر رمضان في عام 2022، بالنسبة للموسم الرابع عشر، الذي أطلق عليه اسم نجم رامز السينمائي، أفادت الأنباء أنه تم تصويره مؤخرًا في المملكة العربية السعودية.

الأسماء الكاملة لضيوف رامز جلال 2022

يقدم رامز جلال في برنامجه الجديد خلال شهر رمضان المبارك 2022، مجموعة كبيرة من لاعبي كرة القدم والممثلين، الذين أعلنوا عن ذلك من خلال نشر بعض الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بين المشاركين في البرنامج التالي:

الممثلة ياسمين صبري.

لاعب نادي الأهلي المصري بدر بنون.

الفنانة غدة عادل.

لاعب النادي المصري الأهلي عمرو الصليعة.

محمد شريف لاعب نادي الأهلي المصري.

المخرجة اللبنانية سينثيا خليفة.

الصحفي عبد الناصر زيدان.

رامي كبير لاعب كمال اجسام.

الممثل المصري محمد أنور.

باروكات الفنانين والمطربين.

الفنان عمرو يوسف.

السيد مايا.

الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص.

الفنانة المصرية ميرهان حسين.

الإعلان الرسمي لبرنامج رامز جلال 2022

نشر الفنان المصري رامز جلال، مؤخرًا، الملصق الترويجي لبرنامجه الجديد على مواقع التواصل الاجتماعي، والجدير بالذكر أن الملصق اتسم بالعديد من ملامح الغموض وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وطلب أن يكتمل البرنامج جيدًا ويحظى بإعجاب المعجبين والمشاهدين قريبًا في رمضان 2022.

موعد عرض برنامج رامز جلال الجديد 2022

وبحسب ما تم الكشف عنه بشأن عرض رامز جلال الجديد، فقد تم تصوير عرض نجمة السينما لرامز جلال في المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يتم بثه وعرضه في اليوم الأول من الشهر الفضيل، حسب توقيت العرض لم يتم تحديده بعد، وبحسب البرامج القديمة، فمن المرجح أن يتم بثه بعد صلاة المغرب وتحديدا في 2 أبريل 2022، وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم بثه على قناة MBC، وأحدث إصدار من البرنامج الذي حمل الاسم الرسمي رامز مجنون ويمكنك ايضا متابعة برومو العرض مباشرة.

وينطلق عرض الحلقة بعد أذان المغرب مباشرة على قناة إم بي سي مصر، ويمكنكم متابعته من خلال النافذة التالية: