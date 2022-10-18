تراند اليوم : مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 4 الرابعة

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 4 الرابعة وتدور أحداث مسلسل راجعين يا هوى حول شخصية بليغ أبو الهنا، الذي يعود إلى الوطن من أوروبا بعد تراكم الديون عليه، ليحاول الحصول على حقه في الميراث، إلا أنه يُفاجأ بحالة التزعزع والفرقة بين أفراد الأسرة، فيدخل في حياتهم ويتغير هدفه إلى محاولة الإصلاح وإعادة لم شمل العائلة من جديد، والوقوف إلى جانب أفراد الأسرة جميعهم، ثمّ يدخل بليغ في تجربة عاطفية مع فتاة تدعى ماجي، فتذكّره بحبه القديم وأول تجربة عاطفية له مع فتاة كان اسمها فريدة، ليعيش حالة من الصراع بين هاتين التجربتين، أما عقدة المسلسل فتكمن ف المشاكل والخلافات التي تحدث بين أفراد الأسرة حول الميراث، والتي تؤدي إلى انتشار الكراهية والغيرة، فيما يحاول بليغ الحد من هذه المشكلات واستعادة روح الأخوة بين أفراد العائلة.

مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى

من المقرر أن يتم بدء عرض مسلسل راجعين يا هوى في أول أيام شهر رمضان المبارك، والذي يُتوقَّع في أغلب الاحتمالات أنه سيكون يوم الأحد المقبل، الموافق الثاني من شهر أبريل/ نيسان عام 2022م، ويتكون المسلسل من 30 حلقة، سيتم عرضها طوال أيام الشهر، حلقة واحدة يوميًا.

القنوات الناقلة لمسلسل راجعين يا هوى

أعلنت بعض القنوات عن جهوزيتها لعرض مسلسل راجعين يا هوى في أول أيام شه رمضان المبارك، ومنهم قنوات:

شاشة قناة CBC.

شبكة قنوات DMC

بالإضافة إلى بعض المنصات الإلكترونية مثل منصة شاهد ومنصة Watch it.

ويمكنكم مشاهدة المسلسل عبر شاشة قناة سي بي سي من خلال ضبط التردد على القمر الصناعي نايل سات على: 11785، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: رأسي V، معال تصحيح الخطأ 5/6.

بينما من أجل متابعة حلقات المسلسل من خلال شبكة قنوات دي أم سي، فيتم ضبط القمر الصناعي نايل سات على التردد: 11449، الاستقطاب: أفقي، معامل تصحيح الخطأ: 5/6، معدل الترميز: 27500.

طاقم عمل مسلسل راجعين يا هوى

يعد أبطال مسلسل راجعين يا هوى من ألمع نجوم الشاشات المصرية الذين يحظون بمحبة كبيرة وشعبية واسعة من قبل الجمهور المصري والعريي، ومنهم:

خال النبوي

هنا شيحة

نور اللبنانية

طارق عبد العزيز

ألوشكا

وفاء عامر

إسلام جمال

جلا هشام

ريهام الشنواني

أحمد بدير

إسلام إبراهيم

نور النبوي

شريف حافظ

سلمى أبو ضيف

آية سماحة

عبير منير

سلوى محمد علي

هنائ الشوربجي

عمرو مهدي

هلا السعيد

مصطفى غريب

ويتألف طاقم عمل مسلسل راجعين يا هوى من كل من: