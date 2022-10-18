تراند اليوم : مواعيد البنوك في رمضان

مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان محل اهتمام شريحة واسعة من الصائمين الراغبين بإتمام معاملاتهم المالية والمصرفية، فيما أعلنت البنوك المركزية عن جميع مواعيد اعمل البنوك في رمضان.

مواعيد البنوك في رمضان

قامت اداره البنوك في المملكة العربية السعودية بتحديد مواعيد و أوقات دوام البنوك في رمضان 2022،ويبحث عن مواطنين في المملكة عبر محركات جوجل و منصات التواصل الاجتماعي للتعرف على أوقات دوام البنوك في شهر رمضان المبارك 2022، حيث ان البنوك في المملكة تسعى بان تكون متواجدة و مفتوحه الأبواب للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وقامت اداره البنوك في تقسيم العمل بنظام الفترة الصباحية والفترة المسائية من اجل توفير وتسهيل عمل المواطنين خلال شهر رمضان، ونشير هنا الى ان البنوك قامت بالدار تعميم حول ساعات العمل اليومية لفروع البنوك وتاريخ عمل البنوك السعودية في رمضان وساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك 2022.

أوقات الدوام في البنوك السعودية في رمضان 2022

أصدرت الجهات المشرفة على البنوك في المملكة العربية السعودية مواعيد اوقات دوام البنوك خلال شهر رمضان المبارك 2022، وكانت قد أوضحت في تعميم لها انها ستصدر مواقيت جديده ل ساعات العمل اليومية لفروع البنوك وتاريخ عمل البنوك السعودية وساعات عمل البنوك السعودية خلال شهر رمضان المبارك 2022، حيث انها أفادت بانها ست تعمل بنظام الفترة الصباحية والفترة المسائية لتوفير الراحة وتسهيل عمل المواطنين، وسن نتعرف على أوقات الدوام في البنوك السعودية في رمضان 2022 فيما يلي:

يبدأ دوام البنوك في المملكة العربية السعودية في تمام الساعة العاشرة 10:00 صباحًا ويستمر حتى الساعة الرابعة 4:00 عصرًا حسب هذا التعميم في الفترة الصباحية، لجميع الفروع في كافة مناطق المملكة.

واوقات العمل في مراكز الصرافة والحوالات المالية تبدأ من الساعة التاسعة والنصف 9:30 صباحًا وحتى الساعة الخامسة والنصف 5:30 عصرًا.

كما ان البنوك قد حددت موعد إجازة عيد الفطر المبارك في كافة البنوك داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ يوم الخميس بتاريخ 27 رمضان 1443 والذي يوافق 28 أبريل 2022، وتنتهي الإجازة والعودة للعمل يوم الأحد الموافق 7 شوال 1443 والذي يوافق 8 مايو 2022.

متى إجازة البنوك السعودية في عيد الفطر 2022

يتساءل المواطنين في المملكة العربية السعودية حول متى إجازة البنوك في عيد الفطر المبارك لعام 2022م، وقد أصدر البنك المركزي السعودي تصريح بان إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ يوم الخميس بتاريخ 27 رمضان 1443هـ، الموافق 28 ابريل 2022م، وتنتهي الإجازة السبت 6 شعبان 1443هـ، الموافق 7 مايو 2022م، والجدير ذكره أن دوام البنوك في رمضان 2022 يستمر بنظام ستة 6 ساعات تبدأ في تمام الساعة العاشرة 10:00 صباحًا وحتى الساعة الرابعة 4 عصراً، ودكما ان هذا القرار يشمل جميع البنوك داخل حدود المملكة العربية السعودية، حيث ان هناك العديد من البنوك التي يستلزم عملها التأخير لوقت أطول والتي تكون قريبة من المسجد النبوي والمسجد الحرام في مكة المكرمة.