تراند اليوم : امساكية رمضان 2022 مصر

نتواصل مع امساكية رمضان 2022 مصر للاطلاع بشكل دوري على مواقيت الصلوات والامساك والافطار وموعد صلاتي الفجر والمغرب.

امساكية شهر رمضان الكريم بجمهورية مصر العربية:

سنعرض على حضرتكم امساكية شهر رمضان المبارك لهذا العام 2022 ,حيث يكون أول أيام شهر رمضان الكريم يوم الأحد 3 أبريل ليكون عدد هذا الشهر 30 يوم وكل عام والامة الاسلامية جميعا بخير,و الامساكية الرمضانية ستعرف من يريد معرفة مواعيد اذان المغرب والفجر لكل يوم على حدى، و نلفي الآن نظرة على الامساكية بتوقيت المحلي لجمهورية مصر العربية، كما ندعو للجميع تقبل صيامنا وأن الله يبلغنا رمضان المبارك,وسنقدم لقد المواعيد حسب المعهد الفلكي لتكاثر الأقاويل حول بداية ونهاية الشهر الكريم.