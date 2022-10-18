تراند اليوم : امساكية رمضان 2022 تونس

امساكية رمضان 2022 تونس ،امساكية شهر رمضان 2022 جدول تقويم الامساكية الرمضانية لعام 1443 هجرية لمعرفة مواعيد السحور والافطار لجميع المدن حول العالم.

امساكية رمضان 2022 تونس

إمساكية الشهر الكريم تتعرف من خلالها على عدد ساعات الصوم، والتي تحدد لك توقيت اذان صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويمكنك أيضاً أن تتعرف على وقت صلاة الشروق، كما تستطيع التعرف على موعد وانتهاء شهر رمضان 2022 الذي يتمناه كل مسلم من العام إلى العام.

ونوصيكم أحبتنا على الالتزام بالامساك عن الطعام والشراب الذي يكون مع بداية اذان الفجر من كل يوم، واغتنام كل دقيقة من الشهر المبارك بالذِكر وقراءة القرآن الكريم، والابتعاد عن كل ما قد يفسد صيامك حتى تأتي ساعة الافطار مع اذان المغرب.





