تراند اليوم : مسلسل الاختيار ٣ الحلقة ٣ .. مسلسل الاختيار 3 الحلقة 3 كاملة HD

تواصلت الاحداث في مسلسل الاختيار 3 الحقة 3 التي تتحدث عن صراع الاخوان المسلمين والمطالبين باسقاط حكمهم ومساعي الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذ البلاد في فترة زمنية صعبة، وتتحدث الحلقة 3 عن حشد الأخوان المسلمين لأكبر عدد من المتظاهرين لمواجهة المسيرات المليونية.

ونشرت في الحلقة 3 من مسلسل الاختيار تفاصيل مساعي الاخوان المسلمين لأخونة الدولة، ولقاء خيرت الشاطر بوزير عبد الفتاح السيسي وتحدثا عن حب شعب له، ويبلغه الشاطر بان هناك تباعد بينهم وبين الجيش المصري، ويرد عليه السيسي أنه لديه مصلحة وحدة وهي بلدهم، ويقول له بأن خيرت الشاطر والبلتاجي يتدخلون فيما يعنيهم رغم أن الرئيس محمد مرسي يرأس جميع الأجهزة.

ويبلغه خيرت الشاطر بأنه يكفي بأنهم غير قادرين على التوغل بالجيش المصري فيرد عليه السيسي بأن ولاء القوات المسلحة فقط للوطن.