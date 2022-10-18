تراند اليوم : نتائج موهبة 2022 .. نتائج مقياس موهبة 2022 -1443

تم الاعلان مؤخرا عن نتائج قياس موهبة برقم الهوية لطلاب الصف الثالث الابتدائي وسادس ابتدائي وثالث متوسط وجاءت النتائج لمن اجتازوا اختبار قياس المواهب الذي اقيم في رجب في جميع مناطق المملكة ويشمل مقياس المواهب في نسخته المحوسبة الجديدة التي طبقت هذا العام لاول مرة علي قدرات عقلية متعددة اربعة محاور رئيسية بناء علي النتيجة التي حصل عليها الطالب او الطالبة في اختيار مقياس المواهب يتم بناء رحلة مناسبة يتم فيها تعزيز نقاط القوة وتوضيفها وتمكينها ونتائج اختبار مقياس الموهبة 1443 يتم التركيز فيه علي نقاط ضعف تنميتها حييث تقدموا لاداء مقياس المواهب للقدرات العقلية المتعددة باللغتين العربية والانجليزية .

رابط فحص نتائج اختبار مقياس موهبة 1443 من هنا

سنعرض لكم الان الرابط الخاص بنتائج فحص اختبار مقياس الموهبة وسيتم ادراج هذا الرابط الخاص بمقياس الموهبة في الصفحة الخاصة بهذه المسابقة وسوف نعرض هذا الرابط ايضا علي صفحتنا الخاصة ونرجو منكم مشاركة هذا الرابط علي صفحاتكم الشخصية وعلي مواقع التواصل الاجتماعي ومشاركته مع الاقارب لانتشار الموهبة وان تعم الفائدة بين الجميع وان يغتنم الجميع فرصة مشاركة المواهب الخاصة علي مواقع التواصل الاجتماعي وعلي صفحات الانترنت.

كيفية الحصول على نتائج اختبار موهبة

نستطيع الحصول علي نتائج هذا الاختبار الجميل من خلال ان نفتح الرابط الخاص بهذه النتائج علي الصفحة الخاصة بهذه المسابقة التي تهتم بمواهب الاخرين وتهتم بالقدرات والمواهب والاشياء التي يستطيع فعلها مجموعة من الناس دون غيرهم وهذا ما تسمي بالموهبة فتهتم الدولة بالمواهب وتعززها من خلال هذه المسابقات الجميلة حيث يعرض كل شخص الموهبة الخاصة به ويتم تقيمه من خلال ان حكم الجمهور وتصفي اللعبة بفائز واحد وطبعا يكون هناك جوائز قيمة للفائز.

اعلى درجة في مقياس موهبة 1443

تتراوح درجات المشاركين في هذا البرنامج الجميل الذي يهتم بالمواهب والقدرات والذي يعزز قدرات الموهوبين وتكون هناك فرقات واضحة بين المسابقين فينال المسابق الاعلي درجة شرف الفوز في هذه المسابقة وسيتم اهدائه قيمة قيمة او جائزة قديره بموهبته ونشكر الدولة علي هذه المسابقات الجميلة التي هي بصدد تنمية المواهب وتعزيزها وتسلية الكثير من المشاهدين في مختلف انحاء الدولة.