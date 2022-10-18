تراند اليوم : دعاء 4 رمضان .. دعاء اليوم الرابع من رمضان

دعاء 4 رمضان دعاء اليوم الرابع من رمضان وشهر رمضان الكريم كيف نستقبله وكيف نستغل كل دقيقة فيه؟ شهر رمضان لا يختصر كما يظن البعض على الصوم فقط أي الامتناع عن الطعام والشراب لا بل شهر رمضان شهر فضيل فيه نزل القرآن الكريم (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ) وفيه وأرسل سيدنا محمد رسالته ألي الأمة اجمع وهوا الشهر التاسع في ترتيب الشهور عند الله عز وجل منذ أن خلق السموات والارض لقوله تعالى (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ )

اهمية الدعاء فى كل يوم من شهر رمضان

ف علينا نحن المسلمين استقبال شهر رمضان الكريم ب الأعمال التالية

التوبة النصوح ألي الله عز وجل وتجديد النية في هذه الشهر المبارك

الاكثار من الصلوات والادعية في هذا الشهر

استشعار عظمة الأجر المترتب على صيام الشهر المبارك

استشعار عظمة الأجر المترتب على قيام شهر رمضان المبارك

قراءة القرآن الكريم والعمل على ختمه مرات كثيرة

ومن الأدعية المستحبة في شهر رمضان المبارك وبالتحديد في اليوم الرابع من شهر رمضان الكريم

(اللّـهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمْرِكَ، وَاَذِقْني فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لأداء شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفْظِكَ وَسَتْرِكَ، يا اَبْصَرَ النّاظِرينَ)، فهذا هو اهم الادعية التى تقال فى اليوم الرابع من شهر رمضان الكريم.