تراند اليوم : بث مباشر رامز موفي ستار .. رامز جلال الحلقة 3 حلقه رامز جلال اليوم مع حمو بيكا رامز جلال 2022 مباشر حلقة حمو بيكا رامز جلال بث مباشر

رامز الحلقة 3 مشاهدة برنامج رامز موفي ستار الحلقة الثالثة لليوم الثالث من شهر رمضان المبارك الرابع من أبريل 2022، وحل مطرب المهرجانات حمو بيكا ضيفاً على رامز جلال في برنامج موفي ستار بعدما كانت ضيفة الأمس الفنانة ياسمين صبري.

سينجذب الضيوف لتصوير المزحة معهم بافتراض أنهم سيقومون بتصوير مشهد أكشن إلى حد ما مع فنان دام في أحد الأفلام ودور الضيف حيث سيتم أداء المزحة مع فنانة دام في بطولة الفيلم و ستحدث المزحة أثناء التصوير يجذب رامز ضيف الحلقة إلى الجسر في سيارة شيفروليه كامارو ZL1 2013، ثم يسقط في البحيرة مع تمساح تحت الجسر وهنا يكشف عن هويته.

معلومات عن برنامج رامز جلال موفي ستار رمضان 2022

يقود رامز جلال صيحة شبكات التواصل الاجتماعي، منذ أن أعلن عن تقديم برنامج تفريغ جديد كالعادة في رمضان 2022، حيث يستضيف كوكبة من نجوم الفن على مستوى الوطن العربي، موفي ستار سوف تعبر وستكون بطل قسد فان دام “.

من هم ضيوف برنامج رامز ستار بالترتيب

كما كشف البرومو الخاص ببرنامج رامز موفى ستار عن العروض الأولى للبرنامج، حيث ظهر رامز جلال فى البرومو بشعر أخضر وفانوس رمضان بجواره، بحضور العديد من الفنانين منهم الفنان عمرو يوسف، درة، هنا الزاهد، أحمد فتحي، غادة عادل، عائشة بن أحمد، ميان السيد، بيج رامي، محمد محمود، سليمان عيد، حنان مطاوع، حمو بيكا، تارا عماد، ومن بين نجوم الرياضة بيج رامي، اللاعب محمد شريف، اللاعب السعودي عبد الله الدوسري.

كلمات اغنية برنامج رامز جلال موفي ستار 2022

يتصدر رامز جلال صيحة شبكات التواصل الاجتماعي، منذ أن أعلن عن تقديم برنامج جديد لمكبات النفايات كالعادة في رمضان 2022، حيث يستضيف كوكبة من نجوم الفن على مستوى الوطن العربي، وكلمات الأغاني:

رامز رامز موفي ستار

استر استر يا ستار

النجم نجم وانت نجم كبير عالي المقام

هوليود شافوك واختاروك سيببك من الامريكان

العالمية بتناديك والعين بقيت عليك هتعدي

يابن القرد وهتقف قصاد فندام

بالصلاه بالصلاه علي النبي

الاكشن عربي مش أجنبي|

ولا طفح ولافت كل دي اشاعات

على النت

بالصلاه بالصلاه علي النبي

والضرب حقيق هنا في مقلبي

ولا هت ولا بت

اتعلم مني ياشق

سايسوه ياخوانا علشان ده مفتري

تماسيحوا سانه سنانها بالاقوي

والكوبري فاتح دراعاته لحضرتك

الفرصة جتلك وهتبقي عالمي

بالصلاه بالصلاه علي النبي

الاكشن عربي مش اجنبي

ولا طفح ولافت كل دي اشاعات

علي النت

بالصلاه بالصلاه علي النبي

والضرب حقيق هنا في مقلبي

ولا هيأ ولا ميئ

اتعلم مني ياشق

بقاله فترة فندام بيدربه

هتروحوا منه علي فين او تهربوا

لو سواق قراري ومعايا هتخيشوا

جيتوا لقضاكوا وخلاص بقي اشربوا

بالصلاه بالصلاه علي النبي

الاكشن عربي مش اجنبي|

ولا طفح ولافت كل دي اشاعات

علي النت

بالصلاه بالصلاه علي النبي

والضرب حقيق هنا في مقلبي

ولا هيأ ولا ميئ

اتعلم مني ياشق.