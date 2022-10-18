تراند اليوم : مسلسل حارة القبة الجزء الثاني الحلقة الثالثة

مسلسل حارة القبة تعتبر من أشهر المسلسلات السورية التي ينتظرها محبي المسلسلات بدأ حلقاتها في شهر البركة والخير لعام2022وهو شهر رمضان المبارك، حيث أن حارة القبة من المسلسلات الدراما الإجتماعية السورية التي تحاكي نوع من أنواع البيئة الشامية والأحداث الجميلة التي تستعرضها حلقات هذا المسلسل، ويشارك في مسلسل حارة القبة الكثير من نجوم الفن السوري الذي تميزوا بالأدوار البطولية التي عملو على تمثيلها في حلقات هذا المسلسل.

شارك العديد من الفنانين والممثلين في الساحة السورية الفنية بتجسيد الشخصيات الأساسية في مسلسل حارة القبة الذي عرف بكونه أحد أشهر المسلسلات السورية الذي تميز عن باقي المسلسلات السورية بالأداء الدقيق والأحداث الجميلة التي وجدت في حلقاتها الرائعة، وتمحورت عمليات البحث في الآونة الأخيرة عن القنوات الناقلة للكثير من المسلسلات السورية والتي تحمل في طياتها العديد من لحظات الدراما الإجتماعية، وسنعرض لكم في هذه الفقرة أهم قنوات عرض مسلسل حارة القبة عباس النوري، وهي كالأتي:

قناة دبي الجديدة 2022تعرض حلقات مسلسل حارة القبة.

قناة سوريا دراما الجديدة 2022تعرض مسلسل حارة القبة.

قناة لنا سوريا الجديدة 2022تعرض حلقات مسلسل حارة القبة.

وتميزت القنوات الناقلة للمسلسلات العربية بكونها من القنوات التي تحمل الكثير من الإنجازات والطموحات في الساحة الفنية عبر نقل أحداث وقصة هذه المسلسلات السورية والعربية والخليجية من خلالها، وطالما تعرفنا على تفاصيل الامور التي تبحثون عنها وأهمها قنوات عرض مسلسل حارة القبة عباس النوري بشكل تفصيلي وكامل لمحبي المسلسلات السورية.