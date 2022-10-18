تراند اليوم : امساكية رمضان ٢٠٢٢ جدة

امساكية شهر رمضان في جدة 1443، تعتبر الإمساكية هي الورقة التي قامت وزارة الأوقاف الإسلامية والدينية في المملكة العربية السعودية بتوضيح الكثير من الأمور التي تظهرها ورقة الإمساكية في شهر رمضان المبارك، حيث أن إمساكية شهر رمضان المبارك في جدة تختلف عن الإمساكية الرمضانية في مكة المكرمة وذلك حسب التوقيت الذي يقوم أهل مكة المكرمة بإتباعه عن أهل مدينة جده، وتحدد هذه الإمساكية مواقيت الصلوات الخمسة وأوقات الإفطار والسحور وموعد صلاة التراويح في المملكة العربية السعودية

مع مضي اليوم من شهر رمضان ودخول يوم جديد ننشر لكم زوارنا الأعزاء امساكية رمضان ٢٠٢٢ جدة .





