تراند اليوم : خطبة عن المولد النبوي الشريف للنابلسي

خطبة عن المولد النبوي الشريف للنابلسي يُعتبر المَولد النّبوي الشّريف من الاعيَاد التِي يَبتهج بِها كافّة المسلمين ويعتبر يوم الثاني عشر من ربيع اول مِن كُل عام عطلة رسميّة يَحتفل عامة المسلمين بهذا اليوم العظيم وفي مقالنا التالي سننشر لكم مقال عن المولد النبوي الشريف ويذكر انّه في هذا اليوم وَلد سيد الخلق وآخر الانبياء والمرسلين محمد صلي الله علية وسلم ليحمل في جعبتة العديد من الرسائل السماوية التي دعانَا فِي اتبَاعها ومن خلال النقال التالي سننشر لكم اجمل مقال عن المولد النبوي الشريف وكَيف يحتفل المسلمون بهذا اليوم العظيم.

مقال عن المولد النبوي الشريف

والمولد النبوي الشريف من الاعياد التي يبتهج بها كافة المسلمين ويعتبر يوم الاثنين من الثاني عشر من ربيع اول من كل عام عطلة رسمية ليحتفل عامة المسلمين بهذا اليوم العظيم ويعتبر يوم المولد النبوي الشريف يوماً لاستذكار صفات ومناقب أشرف الخلق والمرسلين، فهو النبي الهادي للأمة، الذي جاء برسالة الإسلام السمحة ليمحو التخلف والجهل والطائفية، وينبذ الكفر والشرك، حيث يعتبر مولد النبي أيضاً إيذاناً ببدء عهدٍ جديد، وتمهيداً لنزول الرسالة السماوية الخالدة إلى كافة الناس، وهي رسالة الإسلام، حيث ختم الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل جميعاً بنبيه محمد وبرسالة الإسلام التي جاءت بالدعوة الخالدة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وعدم الشرك به، وأداء العبادات جميعها، والالتزام بأركان الإسلام الخمسة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وأنّ محمداً رسول الله، وإيقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً.

كلمة بمناسبة المولد النبوي الشريف

المولد النبوي الشريف من الايام التي يحتفل بها كافة المسلمين ويعتبر يوم الاثنين من الثاني عشر من ربيع اول من كل عام عطلة رسمية ليحتفل عامة المسلمين بهذا اليوم العظيم ومن صور الاحتفال بهذا اليوم العظيم، أن يُحيي المسلمون سنة النبي عليه السلام، والإكثار من الصلاة عليه، فالصلاة على رسول الله من الأعمال المحببة إلى الله تعالى، والتي ترفع درجة العبد يوم القيامة، وتوجب شفاعة النبيّ له يوم القيامة وأثناء مروره على الصراط، كما تنتشر بعض العادات الاحتفالية لدى المسلمين في مختلف أنحاء العالم بإعداد أصنافٍ مُعيّنةٍ من الطعام وتقديمها للفقراء والمحتاجين، وتقديم الصدقات، وعمل حلقات الذكر والأدعية في المساجد، ومن المعروف أنّ مُعظم الدول الإسلامية تعتبر يوم المولد النبوي الشريف يوم عطلةٍ رسميةٍ.

بينما يعتبر المولد النبوي الشريف مناسبة مقدّسة عند المسلمين وسيظل يوم المولد النبوي الشريف، يوماً شاهداً على أعظم ذكرى في تاريخ الأمة الإسلامية، وهو يوم يمنحنا العبر والدروس، ويحيي فينا الشوق لنبيّنا وحبيبنا محمد، ويؤجّج القوة الإيمانية في نفوس المسلمين بأن يُحفّز على العبادة والصلاة والذكر والصلاة على صاحب الذكرى، بالإضافة إلى العمل بسنّة النبي والأحاديث النبويّة الشريفة.

كلام جميل بمناسبة المولد النبوي الشريف 2022

ان المولد النبوي الشريف من أعظم المناسبات التاريخية والإسلامية التي تهل علينا خلال العام، حيث يهل علينا هذا اليوم يوم الاثنين من الثاني عشر من ربيع اول، واليكم هنا نضع أجمل وأحلى ما قيل عن هذه المناسبة العظيمة.

هذا ربيعك يا محمد غردا… فترى الوجود مغردا ومرددا… ما أن أطل على الوجود ضياؤه… حتى أنار العالمين إلى الهدى.

أراد ربك أن يجلي رحمة… في الكون فأختار النبي محمدا… قد زينته شمائل محمودة… فغدا على كل العوالم سيدا.

ملأت الكون يا طه سرورا… وفاحت ذاتك المثلى حبورا… لقد زنت الدنا عطرا ونورا…. وقد اسقيتها ماء طهورا .

فهو الشمس اذا ما أشرقت… وهو ضحاها جل في الوصف… علواٌ وهوخلق لايضاها… متباركين .

رشه عطر محمديه… وسلة حلوى فاطميه…. وعقد لؤلؤ هديه… بمناسبة ذكرى مولد سيد البشريه… محمد صلى الله عليه واله وسلم .

نسيم المولد تجدد وبالأنوار والقدس تأكد ومع الطير نغرد كلنا نهوى محمد وآل محمد.

رسول الله يا نورا تجلى… بك الخلق على الله استدلى… لقد احرزت في الجوزاء ظلى… ونورا منك في العرش استقلى .

بكل نسمات العبير… نرسلها في طبق حرير… تهنئه بمولد سيد البشر… وكل عام وانتم بخير .

رحمة الله تجلت للأنام… برسول الله والآل الكرام… ولد المرسل هادينا الهمام… هنئوا بعضكم يا مؤمنيين.

هو بالرسالـة والهداية قد أتـى… شرفت به الدنيا… من بعد شق الصدر وجه قلبـه للغـار… معتكفـا… غـدا متأملا حتى بـدا جبريـل قال اقرأ وقل… فكأنه في العلـم كــان الأولا.