تراند اليوم : نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2021

أعلنت وزارة التربية نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2021 الدور الاول المقدمة من قبل طلبة السادس العلمي للامتحانات النهائية الوزارية .

وقالت الوزارة في بيان صادر عن المكتب الإعلامي الخاص لمعالي وزير التربية الدكتور محمد اقبال الصيدلي ، إنها استكملت إعادة التدقيق في كافة الاعتراضات التي قدمت لها من الطلبة المعترضين ، وانجزت هذه المهمة بسلاسة ودون تاخير .

نتائج الاعتراضات للصف السادس الاعدادي في العراق الدور الأول 2022 في جميع المحافظات العراقية وعبر المواقع الالكترونية المختصة والمرتبطة بالوزارة في العراق وفي وقت سابق تم اعلان نتائج اعتراضات والتي تحمل فروق شاسعة بين القديمة والجديدة وهو الامر الذي يدل علي وجود خطأ غير مسبوق في عمليات التصحيح وجمع العلامات وهو الذي جعل الوسط العراقي يتسائل حول مصير النتائج وعملية التصحيح والخطا هنا انه بدل علامة ال 90 تم وضع رقم 9 فقط و 8 بدل علامة 80 التي اوضح الشارع العراقي بانها كارثة غير مسبوقة والتي ادت الي اعتراض الكثير من الطلبة العراقيين في محافظات العراق المختلفة والتي سنعرض لكم هنا نتائج الاعتراضات التي قام بها الطلاب .

نتائج الاعتراضات للسادس الاعدادي

في ظل تصحيح اختبارات طلاب الصف السادس في العراق لعام 2022 ميلادي في المستوى الأول، تم اكتشاف بعض الأخطاء في التصحيح ووضع الدرجات، فواجهة وزارة التعليم في العراق اعتراضات كبيرة واستهجان من الطلاب وذويهم، حيث أعط\ت تلك الدرجات الخاطئة بعض الطلاب الغير أذكياء فرصة لتخطي بعض الامتحانات بنجاح، والتي لم تميز بين الطالب المجتهد والراسب، لذلك طالبوا الطلاب بتصحيح تلك الأخطاء في النتائج وعدم تضيع تعبهم واجرهم من خلال تلك الأخطاء التي لا ذنب لهم بها.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2021 الدور الاول من "هنا"