تراند اليوم : جرح القلب الحلقة 16 .. مسلسل جرح القلب الحلقة 16 اعلان 2

في أحداث مسلسل جرح القلب الحلقة 16 اعلان 2 تأتي هاندا بفستان الفرح وتدعي بأنها فقدت الذاكرة من حادثة الانتحار فتذهب لعائلة سانجاك زاده فيطرها فريد ويقول لها يجب أن تتذكري ويذهب.

شقيقه فريد من والده يامان يخدعهم بمشروع مكان الفندق، ويجعلهم يقترضون من البنك مما يؤدي لإفلاسهم علماً أن ذلك بموافقة الأم.

ويُعرض مسلسل «جرح القلب» يوم الاثنين من كل أسبوع عبر قناة atv على التليفزيون التركي، كما يُعرض مترجم بعد ساعات قليلة من عرضه الأول عبر منصة «قصة عشق» الإلكترونية .

جرح القلب بطولة : توبراك جان اديجوزال ، جوكهان ألكان ، شيناي غورلار ، ماهر جون شيراي ، مروة جاغران ، ياغمور تانري سيفارسين.