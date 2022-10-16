تراند اليوم : موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم الثالث على قناة اليرموك

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم الثالث على قناة اليرموك و قناة اليرموك واحدة من القنوات الادرنية التي تبث من داخل الاردن وهي حديثة النشأة وتهتم ببث أمور المملكة الهاشمية ومتباعة تحركات الملك عبد الله الثاني وتناول كل ما يدور في الاردن من أحداث وامور تحتاج لتحليل وتناول ما جاء فيها من قبل استضافة عدد من المحللين وتنظيم الكثير من البرامج التي تناقش قضايا المجتمع الأردني، هذا بخلاف النشرات الاخبارية على رأس كل ساعة تقريباً للحديث عن آخر المستجدات الاخبارية على الصعيد المحلي والعربي والدولي بشكل عام ويمكن استقبال القناة على القمر المصري النايل سات وكذلك العرب سات والهوت بيرد من خلال اضافة التردد الذي سنوافيكم فيه في الفقرة القادمة.

تردد قناة اليرموك 2022

التردد : 11678

معامل الترميز : 27500

معامل تصويب الخطأ : 5/6

الاستقطاب : رأسي

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم الثالث على قناة اليرموك

كما أعلنت قناة اليرموك عن عرضها للموسم الثالث من المسلسل في الأوقات التالية:-

يوم الخميس من كل أسبوع.

9.00 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

8.00 مساءاً بتوقيت القاهرة.

يعاد يوم الجمعة من كل أسبوع .

2.00 ظهراً بتوقيت القاهرة.

بعدما تقوموا بإدخال القيم الورادة أعلاه سيكون بمقدوركم استقبال هذه القناة ومتابعة كل ما تقدمه لمشاهديها من برامج ومسلسلات وفقرات بما فيها مسلسل قيامة أرطغرل كونه أحد أهم الأسباب التي دفعت الكثير للبحث عن تردد قناة اليرموك 2022 والتي كانت قبل ذلك من بين القنوات المجهولة والتي لا يهتم الكثير لأمرها، وفي الختام نأمل أن يكون بمقدوركم الاستمتاع بكل ما في قناة اليرموك بعد حصولكم على تردد قناة اليرموك 2022.