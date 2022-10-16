تراند اليوم : مفاضلة الموازي 2021 .. مفاضلة الموازي الأولى 2020 - 2021 رابط مفاضلة الموازي الثانية 2020- 2021

مفاضلة الموازي 2021 .. مفاضلة الموازي الأولى 2020 - 2021 رابط مفاضلة الموازي الثانية 2020- 2021 تعرف على نتائج الموازي للدورة الاولى والثاني فرع علمي وادبي ومهني لجميع طلاب وطالبات البكالوريا في سوريا 2021-2022 حصريا من خلال رقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية.

حمل الان كافة نتائج المفاضلة العامة في سوريا نتائج مفاضلة الموازي لجميع الطلاب وطالبات في سوريا من موقع وزارة التربية والتعليم السورية ، حيث نضع لكم اليوم من خلال المقال التالي نتائج مفاضلة الموازي في سوريا للعام 2021 لجميع الراغبين بالاطلاع على نتائج مفاضلة الموازي للعام 2021.

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية نتائج نتائج مفاضلة السوري غير المقيم 2021 نتائج مفاضلة المهني و التجاري ونتائج مفاضلة ذوي الاحتياجات الخاصة لجميع الطلاب والطالبات قبل قليل عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت.

فقد أصدرت وزارة التعليم العالي اليوم نتائج المفاضلة العامة للثانويات المهنية للعام الدراسي 2021-2022، وبيت الوزارة في إعلانها الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للتسجيل في الجامعات والمعاهد السورية للعام 2021-2022 .

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج من خلال موقعها وموقع المفاضلة العامة الالكترونيين.

وأصدرت وزارة التربية السورية مفاضلة التعليم الموازي للفرع العلمي ومفاضلة التعليم الموازي للثانويات المهنية و مفاضلة منح الجامعات الخاصة السورية نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2021 ورابط نتائج مفاضلة البكالوريا العلمي 2021 وجميع مفاضلات الموازي والادبي والأحياء والمعاقين والمقيمين بالخارج.

وحددت وزارة التعليم العالي معدل القبول في السنة التحضيرية للكليات الطبية للعام ٢٣٣٢ وللموازي ٢٣١٠ درجة.

مفاضلة الموازي العلمي من هنا

مفاضلة التعليم الموازي للثانويات المهنية من هنا

مفاضلة منح الجامعات الخاصة من هنا