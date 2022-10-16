تراند اليوم : ليفربول مباشر .. بث مباشر ليفربول ومان سيتي بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت الدوري الانجليزي

يستعد فريق ليفربول بقيادة المدرب يورجن كلوب لاستقبال فريق مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب جوارديولا في كلاسيكو إنجليزي ناري نشهده يوم الأحد 16 أكتوبر 2022 والذي يستضيفه “أنفيلد رود” ، وتبدأ المباراة بين الطرفين في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة ، أعلنت قنوات beIN Sports عن تغطيتها لكامل أحداث مباراة مانشستر سيتي وليفربول ، مع توفير خاصية الاستوديو التحليلي لوصف أحداث المباراة وتعيين معلق رياضي كذلك للتعليق على اللقاء ، لكن لم تكشف المجموعة القطرية المذكورة عن هوية المعلق الصوتي ، وبمجرد الإعلان عنها سنضيفها في السطور التالية.

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على مدى السنوات الخمس الماضية ، كان سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز دائمًا معركة بين خيلتين بين ليفربول ومان سيتي ، لكن مدرب الريدز يورغن كلوب اعترف بالفعل بأن مواجهة يوم الأحد لن تحدد مصير اللقب لفريقه. هذا الوقت حول ، مع استمرار اقتراب آرسنال ومان سيتي من غروب الشمس ، شعر ليفربول بالندم على مجموعة من القرارات الرسمية المثيرة للجدل في الخسارة 3-2 أمام أرسنال الأسبوع الماضي ، لكن الريدز المصاب كان بمثابة غلاية مختلفة لرينجرز للتعامل معها. دوري أبطال أوروبا ، وسجل سون هيونج مين مهاجم توتنهام هوتسبير ثلاثية في الدقيقة 13 ضد ليستر سيتي من على مقاعد البدلاء في وقت سابق من هذا الموسم ، ولكن مهما كان ما يمكن أن يفعله الكوري الجنوبي ، يمكن لمحمد صلاح أن يفعل بشكل أفضل ، وسجل أسرع ثلاثية في تاريخ دوري أبطال أوروبا. . أوروبا. كبديل في 7-1 هدم العمالقة الاسكتلنديين ، وجاءت أهداف صلاح في الدقائق 75 و 80 و 81 من المسابقة التي سجل فيها سكوت آرفيلد هدفاً واحداً لرينجرز في البداية ، لكن ملك الجناح المصري في ليفربول داروين نونيز وهارفي إليوت وروبرتو فيرمينو (2) أكملوا تحولاً مذهلاً. لفريق ليفربول. هذه باللون الأحمر ، وبهدف تحسين مركزه العاشر المتواضع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز ، يرحب ليفربول بمانشستر سيتي في آنفيلد مع سجله الخالي من الهزائم على أرضه في 2022-23 لا يزال سليماً ، وقد ذهب فريق كلوب الآن في 27 مباراة بدون هزيمة في ملعب أنفيلد. مقرهم الرئيسي في ميرسيسايد.

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في حين تم تسجيل ثمانية أهداف في Ibrox في منتصف الأسبوع ، لم يتم تسجيل أي أهداف في رحلة مان سيتي لى كوبنهاغن ، حيث استقر فريق هالاند بدون أهداف أمام فريق هزم فقط 5-0 بستة أهداف منذ بضعة أيام تم إلغاء تسديدة رودري بسبب لمسة يد من قبل رياض محرز ، الذي رأى ركلة جزاء تصدى لها الجدار الذي لا يمكن اختراقه والذي كان كاميل غرابارا ، ولم يكن لدى السيتي سوى 11 لاعباً في الملعب لمدة نصف ساعة قبل منح سيرجيو جوميز أوامره ومع ذلك ، أثبتت هذه النقطة أنها كافية لفريق بيب جوارديولا ليحجز مكانًا في دور الستة عشر بينما يشرع في مسعى آخر بعيد المنال لتحقيق المجد الأوروبي ، حيث لا يزال آرسنال بعيدًا عن صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز ، الذي لا يزال يتقدم بفارق نقطة واحدة على حاله ، ومن خلال وضع ساوثهامبتون أربع مرات في آخر مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز ، يسافر سيتي إلى آنفيلد في ثلاث مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز سجل 13 هدفًا في تلك الدقيقة من كرة القدم التي تبلغ 270 دقيقة ولكنه بالفعل قد صفق نقاطًا لأستون فيلا ونيوكاسل يونايتد إنه بعيد عن المنزل هذا الموسم ، ولا يزال بإمكان الأبطال التباهي بفخر بخوضهم 22 مباراة بدون هزيمة خارج أرضهم في الدوري الإنجليزي الممتاز ، شهدت إحداها تعادل السيتي وليفربول 2-2 على ملعب آنفيلد الموسم الماضي قبل أن يواجهوا نفس التعادل في الاتحاد ، لكن كلوب فاز بالمعركة من تألقه مع جوارديولا في درع المجتمع في يوليو.