تراند اليوم : مباشر الكلاسيكو .. بث مباشر الكلاسيكو بث مباشر برشلونة وريال مدريد بث مباشر الان

ينتظر الجميع اليوم مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم مباشر، الكلاسيكو بث مباشر الذي ينتظره الملايين يقام اليوم على ملعب سانتياغو برنابيو ارض النادي الملكي، حيث يلعب نجوم الفريق الكتالوني والملكي اليوم في مباراة ريال مدريد وبرشلونة مباشر، يسعى الفريقان لتحقيق النصر لكسب الثلاث النقاط لتواجدهما في الصدارة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم بث مباشر

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر Real Madrid vs Barcelona مباراة برشلونة وريال مدريد مباشر اليوم سوف يتم بثها على شبكة قنوات بي ان سبورت وبالأخص بي ان سبورت 1 bein sport 1 وسوف يكون معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم هو التونسي المحبوب عصام شوالي، تنطلق المباراة النارية بين ريال مدريد وبرشلونة اليوم الاحد 16/10/2022 الساعة الخامسة والربع بتوقيت السعودية، والرابعة والربع بتوقيت مصر والثالثة والربع بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

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ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر كلاسيكو الأرض اليوم الاحد الجماهير تحبس أنفاسها اليوم لهذه المواجهة النارية بين برشلونة وريال مدريد مباشر اليوم، ونخص بالذكر ان نادي برشلونة يصل منذ فترة الى مباراة الكلاسيكو وكما انه تصدر جدول الترتيب ولكن الفارق بينه وبين ريال مدريد هو هدف واحد فقط، يسعى برشلونة الى الفوز أيضا لارضاء جمهوره في الفترة الحالية وهذا بعد النتائج التي كانت تصدم محبيه.

تشكيل فريق ريال مدريد في الكلاسيكو اليوم مباشر

في حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال – ديفيد ألابا – إيدير ميليتاو – فيرلاند ميندي

خط الوسط: أوريلين تشواميني – لوكا مودريتش – توني كروس

خط الهجوم: فيدي فالفيردي – فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما

كلاسيكو الارض بث مباشر يشهد تشكيل فريق برشلونة كالاتي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: ماركوس ألونسو – جوليس كوندي – إريك جارسيا – أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس – بيدري – جافي

خط الهجوم: رافينيا – عثمان ديمبلي – روبرت ليفاندوفسكي.

بدأ الشوط الأول ريال مدريد وبرشلونة بتقدم الريال بهدفين مقابل لا شيء ،وبدأت قمة النار والدمار في الدوري الإسباني ، وأقوى مواجهات الجولة التاسعة ، عندما يحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره ريال مدريد الأحد المقبل ، الموافق 16 أكتوبر 2022 ، وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة 4:15 مساءً بتوقيت الاراضي المصرية، بينما يعرض اللقاء في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، وفي تمام الساعة 6:15 مساءً بتوقيت الإمارات ، وتبث عبر “beIN Premium 2HD & beIN 2HD & beIN 4k ” ، وتم الكشف عن تعيين المعلق التونسي المعروف والمحبوب “عصام الشوالي” واصفا ومؤديا صوتيا على وقائع ومجريات اللقاء.

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تبين أن ريال مدريد كان قوياً للغاية بالنسبة لبرشلونة وبقية الدوري الأسباني الموسم الماضي ، حيث أنهى في نهاية المطاف 13 نقطة متقدماً على العملاق الكتالوني في الصدارة ، لكن السباق على اللقب هذا الموسم يبدو أقرب بكثير ، وفاز فريق كارلو أنشيلوتي بسبع مباريات وتعادل في واحدة من ثماني مباريات في الدوري هذا الموسم ليجمع 22 نقطة ، لكن المبلغ لا يكفي للوصول إلى صدارة الجدول ، مشيرًا إلى المستوى المطلوب للانتهاء من القمة في 2022-23 ، وفقط نقاط ريال مدريد هزمت أوساسونا في 2 أكتوبر ، وفي نهاية الأسبوع الماضي تمكنوا من العودة إلى مسارات انتصاراتهم في الدوري ، حيث فازوا 1-0 على خيتافي ، قبل التعادل 1-1 مع شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا ليلة الثلاثاء ، وواعترف أنشيلوتي بعد المباراة بأنه أصيب بخيبة أمل من أداء فريقه في البطولات الأوروبية ، لكن هذه النقطة كانت كافية لحجز بطل أوروبا له مكانًا في مرحلة خروج المغلوب من البطولة على الأقل مباراتين ، وسيلعب ريال مدريد خمس مرات أخرى قبل نهاية هذا الشهر ضد برشلونة وإلشي وإشبيلية وجيرونا في الدوري الإسباني الممتاز ، وكذلك السفر إلى ألمانيا لمواجهة لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا ، وفاز لوس بلانكوس بأربع من آخر خمس مباريات في الدوري ضد برشلونة ، لكنه تعرض لهزيمة 4-0 أمام غريمه الأبدي في الإياب في برنابيو الموسم الماضي.

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بينما تقدم ريال مدريد بشكل مريح إلى مرحلة خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا ، يواجه برشلونة معركة جادة لتجنب الفشل في التأهل لدور الـ16 للعام الثاني على التوالي ، وتعادل برشلونة 3-3 مع إنتر ميلان مساء الأربعاء تركه في المركز الثالث في المجموعة الثالثة ، بفارق ثلاث نقاط عن إنتر صاحب المركز الثاني ، الذي يحتاج فقط للفوز على فيكتوريا بلزن على أرضه في المرة القادمة لضمان تقدمه إلى مرحلة خروج المغلوب جنبًا إلى جنب. . بايرن ميونيخ ، وكان أداء برشلونة في دوري أبطال أوروبا مخيباً للآمال ، لكنهم كانوا مثاليين في الدوري منذ افتتاح مشوارهم في 2022-23 بالتعادل السلبي مع رايو فاليكانو ، وفاز فريق تشافي بآخر سبع مباريات في الدوري ضد ريال سوسيداد ورايو فاليكانو وإشبيلية وكاديز وإلتشي ومايوركا وسيلتا فيغو ، وسجلوا 20 هدفًا واستقبلوا مرة واحدة فقط خلال بداية ممتازة لموسمهم المحلي ، ولم يفز برشلونة في الواقع بلقب الدوري الإسباني منذ موسم 2018-2019 ، وهو أمر لا يصدق بالنظر إلى نجاحه الأخير ، وقد ينصب تركيزهم بالكامل على الدوري إذا لم يتمكنوا من حجز مكانهم في الجولة التالية من دوري أبطال أوروبا. الدوري ، ولن يتم الفوز بلقب الدوري أو الخسارة في نهاية هذا الأسبوع ، لكن فوز أي من الفريقين يمنحهم الثقة الكاملة في مرحلة مبكرة نسبيًا من الموسم.