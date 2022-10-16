تراند اليوم : برشلونة بث مباشر .. بث مباشر برشلونة وريال مدريد بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر الريال ضد برشلونة

يستضيف ريال مدريد برشلونة في مواجهة الدوري الإسباني يوم الأحد على ملعب سانتياغو برنابيو في أول كلاسيكو هذا الموسم. سيتنافس لوس بلانكوس على الانتقام بعد أن هزمه النادي الكتالوني 4-0 في مارس / آذار أمام جماهيره على أرضه ، ولن يرضي أي شيء سوى الفوز المقنع على غريمه الأبدي جماهيره المتطلبة باستمرار.

يضيف ترتيب الدوري مزيدًا من الإثارة إلى هذه المباراة الرائجة ، حيث يتساوى الفريقان في النقاط ويفصل بينهما فارق الأهداف فقط في الجزء العلوي من الجدول.

كلاهما تعادل في مباراتيهما في دوري أبطال أوروبا في المرة الأخيرة ؛ بينما ساعد هدف أنطونيو روديجر مدريد في تأمين نقطة ضد شاختار دونيتسك في بولندا ، تعادل برشلونة 3-3 مع إنتر في كامب نو.

يستمر المقشكّل دفاع ريال مدريد مصدر قلق للمدرب كارلو أنشيلوتي حيث استقبلت شباكه سبعة أهداف في ثماني مباريات بالدوري ، ومن الواضح أن خط الدفاع يحتاج إلى تشديد الأمور لوقف ليفاندوفسكي ورفاقه. من الاحتفال في البرنابيو. في هذه الأثناء ، يتباهى خصومهم بأقوى دفاع بعد أن سمحوا بالدخول مرة واحدة فقط في ثماني مباريات. يحتوي موقع GOAL على كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة ، بما في ذلك كيفية مشاهدتها على التلفزيون وعلى الإنترنت في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة ووقت الانطلاق

لعبة: مباراة ريال مدريد وبرشلونة تاريخ: 16 أكتوبر 2022 انطلاق: 3:15 مساءً بتوقيت جرينتش / 10:15 صباحًا بالتوقيت الشرقي / 7:45 مساءً بتوقيت الهند القياسي مكان: سانتياغو بيرنابيو

كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة على التلفزيون والبث المباشر عبر الإنترنت

يعرض ESPN Plus (ESPN +) و ESPN Deportes و ESPN Deportes + اللعبة في الولايات المتحدة

في المملكة المتحدة ، سيتم بث المباراة على Premier Sports 1 ويمكن بثها مباشرة على La Liga TV و Premier Player HD .

في الهند ، يمكن مشاهدة المباراة على Sports 18-1 SD / HD وستكون متاحة للبث على Voot Select .

دولة قناة تلفزيونية البث المباشر نحن ESPN Sports. ESPN + ، ESPN Deportes +. المملكة المتحدة بريمير سبورتس 1 تلفزيون La Liga ، Premier Player HD. الهند رياضة 18-1 SD / HD اختيار Voot

أخبار فريق ريال مدريد

سيستمر ريال مدريد في افتقاد تيبو كورتوا وسيحل مكانه أندريه لونين بين العصي. يعاني داني سيبايوس من مشكلة في أوتار الركبة ومن المتوقع أن يغيب حتى يناير.

من المقرر أن يتعرض أنطونيو روديجر للمخاطرة من قبل أنشيلوتي على الرغم من وجود 20 غرزة بجرح بليغ في جبهته.

كريم بنزيمة أراح أمام خيتافي الأحد الماضي لكن من المفترض أن يكون جاهزا للبدء بعد أن لعب ضد شاختار في دوري الأبطال.

ريال مدريد توقع 11: لونين. كارفاخال ، روديجر ، ألابا ، ميندي ؛ مودريتش ، تشواميني ، كروس ؛ فالفيردي ، بنزيمة ، فينيسيوس جونيور

موقع لاعبين حراس المرمى كانيزاريس ، لونين ، لوبيز. المدافعون ألابا ، روديجر ، ميندي ، كارفاخال ، ناتشو لاعبي الوسط كروس ، مودريتش ، كامافينجا ، فالفيردي ، لوكاس فاسكويز ، تشواميني. المهاجمون هازارد ، أسينسيو ، فينيسيوس جونيور ، رودريجو ، ماريانو ، بنزيمة.

فريق برشلونة وأخبار الفريق

يأمل برشلونة أن يتعزز بعودة جول كوندي في الدفاع. من المحتمل أن يكون شريكًا من قبل إريك جارسيا . سيلعب أليخاندرو بالدي وسيرجي روبرتو كظهيرين .

سيظل تشافي يغيب عن خدمات ممفيس ديباي وهيكتور بيليرين ورونالد أروجو وأندرياس كريستنسن.

في خط الوسط ، قد يحصل فرينكي دي يونج على البداية قبل سيرجيو بوسكيتس إلى جانب جافي وبدري . يجب أن يتألف الثلاثة الأماميون من رافينها وليفاندوفسكي وعثمان ديمبيلي.

برشلونة توقع 11: تير شتيجن. روبرتو ، كوندي ، وغارسيا ، بالدي ؛ جافي ، دي يونج ، بدري ؛ ديمبيلي ، ليفاندوفسكي ، وينج.