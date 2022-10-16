تراند اليوم : بث الكلاسيكو .. يلا شوت الكلاسيكو مباشر لعبة الكلاسيكو مباشر real madrid vs barcelona live بث مباشر الكلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة بث مباشر

بث الكلاسيكو .. يلا شوت الكلاسيكو مباشر لعبة الكلاسيكو مباشر real madrid vs barcelona live بث مباشر الكلاسيكو بث مباشر برشلونة وريال مدريد يلا شوت real Madrid Vs Barcelona، اليوم نحن علي موعد مع كلاسيكو العالم الجديد 2022-2023، حيث سيستقبل ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة في سانتياغو برنابيو في أول الكلاسيكو في موسم 2022/23. واحدة من أكثر المباريات المنتظرة في كرة القدم ، لن يفقد أي حب بين الفريقين يوم الأحد حيث يصطفون في النسخة 185 من المباراة المبجلة. قد يفتقر كل من ريال مدريد وبرشلونة إلى الأسماء الكبيرة القديمة ، لكن لن يتم منح ربع في التعادل الذي أنتج بعض اللحظات المثيرة في التاريخ.

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كلا الفريقين هما الفريقان الوحيدان اللذان لم يهزما في دوري الدرجة الأولى الإسباني هذا الموسم. هم متعادلون بالنقاط في صدارة الجدول مع تقدم الفريق الكتالوني على أساس فارق الأهداف. يدرك حاملو لقب كارلو أنشيلوتي أنهم لا يستطيعون خسارة أي نقاط في تلك الليلة ، ويأملون أن تؤدي ميزة المنزل إلى قلب النتيجة لصالحهم.

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