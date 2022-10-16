تراند اليوم : ريال مدريد مباشر .. بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر ماتش ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر ريال مدريد اليوم مباشر الان

يستضيف ريال مدريد برشلونة مع الزائرين في المركز الأول بناءً على الشوط الفاصل الأول: فارق الأهداف (+19 ضد +12). لم يخسر الفريقان ، حيث حقق كل منهما سبعة انتصارات وتعاد

طمس برشلونة منافسات الدوري الإسباني حتى الآن ، حيث سجل 20 هدفًا هائلًا مقابل هدف واحد فقط تم استقباله خلال أول ثماني مباريات من الموسم ، لكن الانزلاق في دوري أبطال أوروبا جعلهم على وشك الإقصاء من دور المجموعات في تلك البطولة ، ودخلوا هذه المباراة يائسين من نتيجة تحول.

في غضون ذلك ، يواجه ريال مدريد المشكلة المعاكسة ، حيث أصبح أول نادٍ في دوري أبطال أوروبا يؤكد تأهله إلى مرحلة خروج المغلوب ، لكنه اضطر إلى العمل بجد لتحقيق نتائج الدوري حتى هذه اللحظة. من أصل سبعة انتصارات ، جاءت أربعة منها بهدف واحد ، واستفادوا أيضًا من البطاقة الحمراء التي أظهرها لخصومهم في ثلاث مباريات مختلفة.

لدى كلا الفريقين الكثير ليكسبه والكثير ليخسره أيضًا ، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى علاقة متوترة وسامة في مدريد.

المملكة المتحدة: سيتم عرض إمالة El Clasico الضخمة يوم الأحد في المملكة المتحدة على Premier Sports 1 و LaLigaTV. يمكن دفقه عبر Premier Player.

الولايات المتحدة: يمكن مشاهدة المباراة بين ريال مدريد وبرشلونة من البرنابيو في الولايات المتحدة على ESPN Deportes ، ويتم بثها على ESPN + جنبًا إلى جنب مع جميع مباريات الدوري الأسباني الأخرى.

ESPN Deportes متاح أيضًا للبث على fuboTV ، وهناك عرض خاص بخصم 40 دولارًا على باقة Latino ربع السنوية حتى 16 أكتوبر ، وهو متاح مقابل 59 دولارًا فقط.

كندا: سيتم بث المباراة في كندا على TSN3 ، وهو متاح أيضًا للبث عبر تطبيق TSN أو الموقع الرسمي.

أستراليا: مذيع أستراليا الحصري للدوري الإسباني هو Optus Sport ، وهو أيضًا المذيع الحصري للدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة ، أخبار الفريق

أضاع لوكا مودريتش بعض الوقت مؤخرًا هذا الموسم ، لكنه عاد لمباراة الدوري ضد خيتافي نهاية الأسبوع الماضي وتم إحضاره من مقاعد البدلاء ضد شاختار دونيتسك منتصف الأسبوع ، لذا فهو مستعد للذهاب في الكلاسيكو يوم الأحد. عودته مرحب بها حيث كافح ريال مدريد لتقدم الكرة إلى الأمام في غيابه.

تم استبعاد كريم بنزيمة من التشكيلة بالكامل ضد شاختار ، لكنه عاد أيضًا إلى الكلاسيكو. تم إراحة فينيسيوس جونيور في منتصف الأسبوع أيضًا ، وأخذ من مقاعد البدلاء لمدة 33 دقيقة في منتصف الأسبوع. عاد الآن إلى التشكيلة في الهجوم مع المتعثر إيدن هازارد سقوط

في الخلف ، بدأ أنطونيو روديجر على مقاعد البدلاء بعد إصابته بجرح دموي في جبهته أثناء تسجيل هدف التعادل الأخير أمام شاختار. وبحسب ما ورد اختبر ريال مدريد نماذج الأقنعة ليرى أنه لائق للعمل ، لكنه ليس سوى خيار بديل. في مكانه ، جاء ديفيد ألابا وإيدر ميليتاو في مركز قلب الدفاع.

في غضون ذلك ، يغيب تيبو كورتوا مرة أخرى بسبب مشكلة في الظهر ، وهي خامس مباراة له على التوالي مع الفريق. أندريه لونين سيستمر في المرمى ، مفتقدًا نفس التواجد بين العصي.

التشكيلة الأساسية لريال مدريد (4-3-3 ، من اليمين إلى اليسار): 13-لونين (حارس مرمى) - 2-كارفاخال ، 3-ميليتاو ، 4-ألابا ، 23-ميندي - 10-مودريتش ، 18-تشواميني ، 8-كروس. - 15 - فالفيردي - 9 - بنزيمة - 20 - فينيسيوس.

غواصات ريال مدريد (12): 26 لوبيز ، 30 كانيزاريس ، 16 أودريوزولا ، 17 فاسكيز ، 6 ناتشو ، 5 فاليجو ، 22 روديجر ، 12 كامافينجا ، 11 أسينسيو - هازارد ، 21 - رودريجو ، 24 - ماريانو.

برشلونة يعاني من بعض الإصابات الرئيسية في الدفاع ، وهذا يمكن أن يصنع الفارق في هذه المباراة. رونالد أروجو سيغيب حتى منتصف نوفمبر بسبب إصابة في الفخذ وسيكون سباقا مع الزمن حتى يكون لائقا للمشاركة في كأس العالم في أوروجواي. في هذه الأثناء ، يعاني أندرياس كريستنسن من مشكلة في الكاحل ستبعده معظم شهر أكتوبر ، ويعاني جول كوندي من مشكلة في أوتار الركبة. يعاني هيكتور بيليرين من إصابة في ساقه ستؤدي إلى إبعاده عن الملاعب لبضعة أسابيع أخرى.

مع معاناة جيرارد بيكيه بقوة في قلب الدفاع في كل فرصة يحصل عليها ، يترك جولز كوندي وإريك جارسيا الأقل لياقة ليبدأوا في قلب الدفاع ، حيث ينوب سيرجي روبرتو في مركز الظهير الأيمن. كان على تشافي أن يتخذ قرارًا بين البقاء مع ماركوس ألونسو في مركز الظهير الأيسر أو إحضار جوردي ألبا أو أليكس بالدي من على مقاعد البدلاء ، وكان بالدي هو من يحصل على إيماءة.

بينما أشارت تقارير ما قبل المباراة إلى أن Gavi سينتقل إلى الأمام إلى دور هجومي ، بدلاً من ذلك يسقط على مقاعد البدلاء بدلاً من ذلك ، مع Frenkie de Jong بدلاً منه. يواصل عثمان ديمبيلي ورافينها القيام بأدوارهم الهجومية ، بينما يواصل زميله المهاجم ممفيس ديباي بسبب الإصابة.

تشكيلة برشلونة الأساسية (4-3-3 ، من اليمين إلى اليسار): 1-Ter Stegen (GK) - 28-Balde ، 23-Kounde ، 24-Garcia ، 20-Roberto - 8-Pedri ، 5-Busquets ، 21-De جونغ - 7 - ديمبيلي ، 9 - ليفاندوفسكي ، 22 - رافينها.

غواصات برشلونة (12): 26-بينا (حارس مرمى) ، 36-تيناس (حارس مرمى) ، 18-ألبا ، 3-بيكيه ، 17-ألونسو ، 29-كاسادو ، 19-كيسي ، 30-جافي ، 32-بابلو توري ، 10 فاتي 11 فيران توريس.

مباراة ريال مدريد وبرشلونة الرهان على الاحتمالات والاختيار والتنبؤ

كلا الفريقين بهما عيوب كبيرة في هذه المباراة. عانى ريال مدريد بشدة من التقدم في ظل غياب لوكا مودريتش ، ورؤية تحركاته الهجومية تتعثر. في غضون ذلك ، تعرض برشلونة للسيف بسبب أخطاء دفاعية كارثية.

يجب أن يؤدي هذا إلى معركة تكتيكية استثنائية في البرنابيو. سيرغب ريال مدريد في الانتقام بعد نهاية الموسم الماضي ، حيث توترت ثنائية دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي قليلاً بسبب هزيمة لا يمكن تفسيرها 4-0 على أرضه أمام برشلونة في مارس. في غضون ذلك ، يتعرض برشلونة لضغوط شديدة بعد كارثة دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان ، وسيتطلع تشافي للفوز بأي ثمن.

هذان الفريقان لديهما نقاط ضعف ، لكن الإصابات يمكن أن تثبت في النهاية الفرق في هذه المباراة. بينما كان برشلونة استثنائياً دفاعياً هذا الموسم ، فقد افتقد لاعبون أساسيون في مركز قلب الدفاع. رونالد أروجو وأندرياس كريستنسن وجولز كوندي أصيبوا جميعًا ، ولم يتبق سوى جيرارد بيكيه وإريك جارسيا ليأخذوا الملعب. كلا الرجلين ارتكبوا أخطاء متتالية ضد إنتر ولم يتطلعوا إلى التحدي ، ويبدو أيضًا أن سيرجيو بوسكيتس يتباطأ مع تقدم العمر ، وهو أمر يمكن لريال مدريد الاستفادة منه.