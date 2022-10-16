تراند اليوم : مباشر ريال مدريد وبرشلونة .. ماتش الريال وبرشلونه مباراة الريال وبرشلونة بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة مباشر الآن

مباشر ريال مدريد وبرشلونة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة Real Madrid vs Barcelona في الدوري الاسباني، حيث يحل فريق برشلونة ضيفاً على ارض ملعب سانتياغو بيرنابيو في مواجهة فريق ريال مدريد في المباراة من الجولة التاسعة للدوري الاسباني يوم الاحد.

نحن في انتظار مباراة مثيرة في ملعب سانتياغو برنابيو بعد ظهر يوم الأحد عندما يلتقي ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو آخر، حيث ستكون مباراة مثيرة للاهتمام بشكل خاص لأن كلا المنافسين اللدودين سيسعيان الي التقدم الي الصدارة من خلال الفوز بالنقاط الثلاث في مباراة اليوم، لقد كل منهما سبعة انتصارات وتعادل واحد بعد الجولات الثمانية الافتتاحية، وقد بدأ برشلونة مشواره في الموسم الجديد بالتعادل السلبي مع رايو فاليكانو على أرضه لكنه فاز بسبع مباريات متتالية في الدوري بعد ذلك، وفي نفس الوقت يواجه برشلونة مشاكل كبيرة في دوري أبطال أوروبا بعد هزيمتين متتاليتين خارج ارضه امام بايرن ميونخ وإنتر ميلان.

على الجانب الآخر، أراح كارلو أنشيلوتي جونيور فينيسيوس في مباراة الجولة السابقة بدوري أبطال أوروبا ضد شاختار دونيتسك في بولندا، لقد كان من الصعب التغلب علي كل من ريال مدريد وبرشلونة حتى الآن هذا الموسم، ويبدو غريبًا أن برشلونة لم تستقبل شباكه سوى هدف واحد في الجولات الثمانية الاولي، يجب ان نتوقع تسجيل اهداف كثيرة في هذه المباراة مع وجود لاعبين مثل كريم بنزيمة وروبرت ليفاندوفسكي في صدارة صفوف عمالقة اسبانيا، ومع ذلك، استنادًا إلى مدى جودة أداء الفريقين الدفاعية حتى الآن هذا الموسم لن نتفاجأ عندما نري مباراة قليلة الأهداف يوم الأحد.

مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم

كان ريال مدريد هو الفريق الأكثر تحقيقا للانتصارات في لقاءاته مع برشلونة في السنوات العديدة الماضية لكن برشلونة هو الذي سيأتي إلى هذه المباراة على خلفية انتصارين متتاليين في الكلاسيكو، لقد حقق برشلونة فوزًا ساحقًا بنتيجة 0-4 عندما زار ملعب سانتياغو برنابيو آخر مرة في مارس من هذا العام، ولقد رأينا ثلاثة أهداف أو أكثر في خمسة من آخر ستة مباريات من الكلاسيكو.

مع رؤية مدى جودة أداء الفريقين الدفاعي مؤخرًا نتوقع تسجيل اقل من هدفين في هذه المباراة، وبالنسبة للنتيجة يمكن دائمًا أن تسير في أيٍّ من الاتجاهين حيث ان كلامن ريال مدريد وبرشلونة يتمتعان بالجودة الكافية لتحقيق الفوز هنا كذلك حصد النقاط من هذه المباراة سيكون خطوة كبيرة في الفوز بلقب بظل الدوري الاسباني هذا الموسم.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد برشلونة

بالنسبة الى تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد فريق برشلونة اليوم الاحد في المباراة التى ستقام على ارض ملعب سانتياغو بيرنابيو فمن المتوقع ان يلعب ريال مدريد المواجهة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: أندريه لونين، وفي خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي؛ وفي خط الوسط: لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، توني كروس؛ اما في خط الهجوم: رودريجو جوس، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور.

تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد ريال مدريد

اما بالنسبة لتشكيلة برشلونة المتوقعة ضد فريق ريال مدريد في المباراة من الجولة التاسعة للدوري الاسباني يوم الاحد فمن المتوقع ان يدخل فريق برشلونة المباراة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن؛ وفي خط الدفاع: سيرجي روبرتو، جيرارد بيكيه، إريك جارسيا، ماركوس ألونسو؛ وفي خط الوسط: جافي، سيرجيو بوسكيتس، بيدري؛ اما في خط الهجوم: رافينها، روبرت ليفاندوفسكي، عثمان ديمبيلي.