تراند اليوم : بث مباشر الكلاسيكو .. بث مباشر كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة HD كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر HD برشلونة وريال مدريد بث مباشر

بث مباشر الكلاسيكو بث مباشر كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر برشلونة وريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة بث مباشر اليوم الأحد Real Madrid Vs Barcelona يلا لايف في اطار مباريات الجولة التاسعة من منافسات الدور الاول من الدوري الاسباني الممتاز لهذا العام 2022/2023، ومن المفترض ان يتقابل فريق ريال مدريد مع نظيرة فريق برشلونة علي أرضية ملعب الطرف الاول نادي ريال مدريد ملعب سانتياجو برنابيو الساعة الخامسة والرابع مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية ويفوز أحدهم واكتساب الثلاث نقاط من أجل الوصول الي نهائي الدوري الاسباني للموسم الجاري، وسوف تبدأ اليوم مباراة برشلونة وريال مدريد علي قناة beIN Sport 1HD مع المعلق عصام الشوالي في تمام الساعه الرابعة والربع مساءاٌ بتوقيت القاهره والساعه الخامس والربع مساءاٌ بتوقيت السعوديه علي يلا شوت.

فريق ريال مدريد هو الطرف الأول وصاحب أرضية ملعب لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات الجولة الثامنة من مباريات الدوري الإسباني الممتاز، ريال مدريد لم يستطيع تحقيق الانتصار في اخر مبارياتة في الجولة الرابعة من مباريات دوري أبطال أوروبا وذلك عندما التقي مع نظيرة فريق شاختار يوم الثلاثاء الماضي وانتهت المباراة بتعادل الفريقين ايجابياً بنتيجة هدف لكل منهم، وحاليا هو صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني وذلك برصيد اثنين وعشرون نقاط استطاع فريق ريال مدريد جمعهم بعد ان لعب ثمان مباريات واستطاع الانتصار في سبعة مباريات وتعادل في مباراة واحدة ولم يخسر اي مباريات قبل لقاء اليوم، واليوم يدخل ريال مدريد هذا اللقاء وهو يبحث عن اكتساب الثلاث نقاط أمام برشلونة لاثبات نفسة واقتناص الصدارة من نظيرة البارسا في اهم لقاء في تاريخ الليجا.

مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم

وعلي النظير الاخر فريق برشلونة هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم في اطار جولات الأسبوع التاسع من الدوري الإسباني أمام الطرف الاول نظيرة نادي خيتافي، فريق برشلونة حاليا هو صاحب المركز الأول ومتصدر جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد اثنين وعشرون نقاط جمعهم نادي برشلونة بعد ان لعب ثمان مباريات واستطاع تحقيق الأنتصار في سبعة مباريات وتعادل في مباراة واحدة ولم يخسر اي مباراة قبل لقاء اليوم، وفي اخر مباراه لعبها نادي برشلونة كانت مع نظيرة فريق انتر ميلان يوم الأربعاء الماضي في اطار مبارايات الجولة الرابعة من مباريات دوري أبطال أوروبا وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي بنتيجة ثلاثة أهداف لكل منهم، برشلونة يدخل لقاء اليوم للقاء ريال مدريد وهو يرغب في تحقيق الانتصار واكتساب الثلاث نقاط للحفاظ علي صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني وتعزيزها.