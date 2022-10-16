منوعات

تراند اليوم : الكلاسيكو بث مباشر .. ماتش الكلاسيكو مباشر HD ماتش برشلونه وريال مدريد بث مباشر ريال مدريد مشاهدة ماتش الريال وبرشلونه HD بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

الكلاسيكو بث مباشر .ماتش الكلاسيكو مباشر ماتش برشلونه وريال مدريد بث مباشر ويستضيف ريال مدريد  في أول كلاسيكو موسم 2022-2023. من الواضح أن هذه هي أكبر مباراة في كرة القدم العالمية ويعرف كلا الناديين مدى أهميتها ، حتى لو كانت مسألة ثلاث نقاط فقط. سيراقب العالم ويشكل ، والزخم والثقة غير مهمين تقريبًا عندما يتعلق الأمر بهذه الألعاب.

سيغيب ريال مدريد عن حارس المرمى النجم تيبوت كورتوا وهذا الغياب كبير بقدر ما يحصل في ضوء الطريقة التي قدم بها في المواسم القليلة الماضية. كورتوا هو أفضل حارس مرمى في العالم واستبدال لونين به ضد ليفاندوفسكي أمر يقلل احتمالات فوز ريال مدريد بالنقاط الثلاث.

ومع ذلك ، فإن خط دفاع أنشيلوتي أقوى بكثير من خط تشافي ، لذلك قد يكون لدى ريال مدريد بالفعل فرص تسجيل أفضل سيتعين عليهم الاستفادة منها. سيحاول برشلونة على الأرجح الحفاظ على السيطرة على الكرة لكن يجب أن يحصل ريال على فرص للهجوم المضاد عبر فينيسيوس وبنزيمة وفالفيردي.

لا تفوت الكلاسيكو!

كيفية المشاهدة ، STREAM EL CLASICO

التاريخ : 10/16/2022

الوقت : 4:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

المكان : سانتياغو برنابيو ، مدريد ، إسبانيا.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا