تراند اليوم : مايا دياب: هيفاء جميلة مثلي ولا يوجد خلافات

بيروت-الخليج 365:



أكدت النجمة اللبنانية، مايا دياب، إنها سعيدة جداً بالنجاح الذي حققه كليب "شكلك ما بتعرف" فور صدوره، وأشارت إلى أن الميزانية الإنتاجية للعمل تجاوزت 500 ألف دولار، أنها تعتزم بدء العمل على ألبومها الجديد.

ونفت نجمة "الفور كاتس" في حوار خاص لـCNN بالعربية، ما تردد من وجود خلافات بينها وبين النجمة اللبنانية هيفا وهبي، وأكدت أنها رغم اختلافهما في اللون الفني و"الستايل"، إلا أن عنصر الجمال يجمعهما، وأكدت أن تشبيهها بوهبي في مصلحتها.

أيضا نفت وقوع أي خلافات بينها وبين إدارة قنوات "النهار"، وأكدت أن برنامجيها "هيك بنغني" و "ديل أور نو ديل" سيستمر بثهما، وأشارت أنها تستبعد فكرة التمثيل في هذه الفترة وتفضل التركيز في الغناء وتقديم البرامج التلفزيونية.

فيما يلي نص الحوار:

*نبارك لك صدور كليب "شكلك ما بتعرف"، لكن هذا الكليب تأخر موعد طرحه أكثر من مرة، ما سبب هذا التأخير؟

- تأخر الـ"Post production"، بعض الشيء، فالعمل كما تابعتم هو مثابة فيلم سينمائي صغير، فنحن كنا نسعى إلى تقديم عمل يرتقي إلى مستوى العالمية، وقد وصلت تكلفة إنتاج الكليب إلى 500 ألف دولار، وكنت لا أريد الاستعجال حتى يظهر العمل بالصورة التي رسمتها.

*لكن تردد وجود خلافات بينك وبين شركة الإنتاج، وبينك وبين مخرج العمل ما أدى إلى تأخر الكليب؟

- هذه شائعات، فلم تحدث أي خلافات بيني وبين الماروق، فهو مِن أنجح المخرجين في المنطقة، أما عن الخلافات مع شركة الإنتاج فغير صحيحة، ببساطة فأنا منتجة هذا الكليب، لكن ربما حدث لبس لدى الجمهور والإعلام، بعدما صرحت بتأخر الـ Post production"" فظن البعض أنها خلافات إنتاجية، لكن المقصود المونتاج والغرافيكس.

*هل فعلاً سيتوقف برنامج "هيك بنغني"؟

- من قال هذا، البرنامج لا يزال يعرض، ويحقق نسبة مشاهدة عالية.

*هل توجد خلافات مع قناة "النهار"، حول برنامج "ديل أو نو ديل"؟

-لا توجد أي مشاكل بين وبين إدارة قناة "النهار"، وأنا على علاقة طيبة مع إدارة المحطة، وهذه مجرد أقاويل، أنا سعيدة جداً بتقديم هذا البرنامج الذي أضاف إلى رصيدي الإعلامي كثيراً، خاصة أن قناة "النهار" تحظي بنسبه مشاهده عالية بين الجمهور العربي.

*لماذا نجد الكثير من الأخبار التي تصدر ثم تُكذّب بين الحين والآخر عن علاقاتك بالنجمة هيفاء وهبي؟

- لم ولن أقل شيء على هيفاء، فعلاقتنا جيدة ونحب بعض كثيراً.

*إذا لماذا يتم التشبيه بينكما كثيراً؟

- ربما لأننا لبنانيات وجميلات! وأقول لكم بصراحة مقارنتي بهيفاء في مصلحتي، فهيفاء سيدة جميلة وأنيقة، وأعتقد أن هذا التشبيه لن يضر بهيفاء.

*لكن من يتابع أعمالكما يجد إنكما لست متشابهتان في "الإستايل"؟

- هذا صحيح نحن لا نشبه بعضنا البعض سواء في الأسلوب أو اللون، لكن ربما نتلاقى في أمور كثيرة، مثل الجمال!

*حققتِ نجومية كبيرة في المجال الفني خلال العامين الماضيين، كيف تصفين ذلك؟

- حب الجمهور وتفاعلهم معي هو دليل نجاحي.

*تقومين بتقديم البرامج والغناء، إلى أي منهما تميلين أكثر وهل تفكرين في خوض تجربة التمثيل؟

- تقديم البرامج والغناء أجتهد فيهما على حد سواء في هذه المرحلة، لكن استبعد التمثيل حالياً.

*لكن سمعنا أنك بصدد تقديم فيلم يجمعك بالفنان أحمد مكي؟

- أتمنى ذلك، لكن لا توجد أي مشاريع حالية تجمعني بمكي، أنا أعتبر مكي موهبة تمثيله كبيرة، أنا شخصياً أعجبت بالأغنيتين "الراب" التي قدمها كثيراً.

*هل ندمت يوماً على النجومية؟

- لا

*ما الجديد الذي ننتظر منك؟

- استعد لإصدار ألبوم جديد، وعندي كثير من الحفلات.