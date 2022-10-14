تراند اليوم : قط يزور قبر صاحبه كل يوم منذ وفاته

مارليانا / وكالات / مشرق نيوز

أعجب سكان مدينة مارليانا في منطقة توسكانا (وسط إيطاليا) بالهر تولدو الذي يجلب الهدايا كل يوم إلى قبر صاحبه الذي توفي منذ أكثر من سنة.

وتولدو هو قط رمادي في سنته الثالثة حضر مراسم دفن "رنزو إيوزيلي" في أيلول/سبتمبر 2011، واعتاد منذ ذلك الحين زيارة المقبرة.

وذكرت أدا أرملة رنزو إيوزيلي أن "تولدو يجلب معه الغصينات والأوراق والأكواب البلاستيكية.

وتابعت "يأتي معي أحيانا، لكنه يذهب أيضا بمفرده أحيانا أخرى،، وسكان المدينة جميعهم باتوا يعرفونه".

وأوضحت الأرملة أن القط كان يحب زوجها كثيرا ويتبعه أينما ذهب.