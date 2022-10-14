تراند اليوم : معرض لمصاحف عثمان بن عفان بالقاهرة

القاهرة / مشرق نيوز

أعلنت مكتب الاسكندرية اليوم الأحد عن اقامة معرضا لنسخ مصورة إليكترونيا من مصاحف ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان في 15 يناير/كانون ثاني الجاري والتي جمعها مركز الثقافة والفنون والحضارة الإسلامية باسطنبول، خلال السنوات الماضية.

وقال خالد عزب مدير إدارة المشروعات بالمكتبة في بيان اليوم تلقت مراسلة وكالة الأناضول للأنباء نسخة منه إنه "سيتم خلال المعرض عرض صفحات باستخدام فاكسميلي من مصاحف الأمصار التي وزعها الخليفة عثمان بن عفان بعد جمعه القرآن الكريم على مدن إسلامية".

و"الفاكسميلي" هي طريقة متطورة في تصوير النسخ الأصلية بشكل يكاد يطابق الأصل.

وأضاف عزب أن "هذه المصاحف هي حصاد المشروع الذي بدأه مركز الثقافة والفنون والحضارة الإسلامية بإسطنبول، منذ سنوات، والذي يهدف لجمع مصاحف عثمان بن عفان ودراستها وطباعتها".

ولفت عزب إلى أن "عرض صفحات من هذه المصاحف يعطي محبي الخط العربي وعشاق القرآن الكريم فرصة للتعرف على أوائل المصاحف الإسلامية، وبدايات تطور الخط العربي".

وحول أبرز المصاحف الذي سيتم عرضها، قال عزب: "يعد مصحف (طشقند) والمحفوظ في مدينة طقشند بأوزبكستان من أبرز المصاحف المعروضة، والذي يشاع عنه أنه النسخة التي كان يقرأ فيها (عثمان بن عفان) عندما استشهد".

وبحسب البيان يتضمن المعرض أيضا مصحف "طوب قابي" الموجود بـ"متحف سراي طوبقابي" في اسطنبول، والذي تقول الورقة الأولى منه أنه تمت كتابته على يدي سيدنا عثمان نفسه، وكان محفوظًا في القاهرة منذ زمن طويل، وقام محمد علي باشا والي مصر بإرساله هدية إلى السلطان محمود الثاني.

ويأتي هذا المعرض في إطار مهرجان الخط العربي الذي تفتتح فاعلياته يوم 15 يناير/كانون ثاني 2013، ويستمر عدة أيام ببيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.