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تراند اليوم : أطول رجل في العالم يتخطى 244 سم

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موسكو / وكالات

رغم إن الروسي "ليونيد ستادنيك" لم يحصل على اعتراف موسوعة غينيس للأرقام القياسية، فإن طوله الذي يتعدى 244سم منحه لقب أطول رجل في العالم بشكل غير رسمي.

كانت صحيفة "برافدا" الروسية قد ألقت الضوء على "ليونيد" الذي يبلغ طوله 244سم وكانت من الممكن أن تؤهله للدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لكنه رفض أن يخضع لقياس طول من المسؤولين بالموسوعة ما أدى إلى عدم حصوله على اللقب رسمياً، وفقاً لما ذكره موقع "تيك بلوغ".

وقد ذكرت الصحيفة أنه خلال ربيع عام 2006 نما طول "ليونيد" 0.79 بوصة، إلا أن الطول الكبير له كان ذو أثر عكسي على صحته والتي تتدهور بشكل بطيء حتى أنه أصبح في حاجة إلى الاستناد على فروع الشجر وحوائط منزله كي يتمكن من السير، وأضافت الجريدة أن وزنه وصل إلى 200 كلغم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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