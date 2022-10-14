تراند اليوم : دراسة: 700 نوع بكتيريا بلبن الأم

وكالات / مشرق نيوز

توصلت دراسة جديدة إلى أن لبن الأم يحتوي على ما يزيد على 700 نوع من البكتيريا، وفق ما ذكر موقع ساينس ديلي الأميركي.

واكتشف الباحثون بمركز أبحاث الصحة العامة في إسبانيا، أن لبن الأم يحتوي على أنواع من البكتيريا تفوق التوقعات بكثير حيث يبلغ عددها ما يزيد على 700 نوع، ولكنهم لم يتوصلوا إلى تحديد دور هذه البكتريا، مشيرين إلى أن ذلك التنوع يمكن أن يساعد الطفل على هضم اللبن أو قد يعزز جهازه المناعي.

وفحص الباحثون عينات من “اللبأ”، وهو أول لبن تفرزه المرضع بعد الولادة، وعينات من لبن المرضعات بعد شهر إلى 6 أشهر من الولادة، وتبيّن أن النوع الأخير من اللبن يحتوي على بكتيريا موجودة عادة في فم الرضيع.

وقالت الباحثة المسؤولة عن الدراسة ماريا كارمن كولادو “لم نتمكن بعد من معرفة إن كانت هذه البكتيريا مستوطنة في فم الطفل أو أنها بكتيريا فموية دخلت اللبن من فم الطفل وغيّرت مكوناته”.

وظهر أيضا أن لبن الأمهات اللواتي يعانين من الوزن الزائد أو اللواتي خضعن للجراحة القيصرية يحتوي على تنوع أقل من البكتيريا.