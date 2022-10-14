تراند اليوم : كمبيوتر لوحي للطفل الذي يشهد 180 صلاة في المسجد

أنقرة – مشرق نيوز -

قرر أحد أئمة المساجد في الأناضول بتركيا منح أجهزة كمبيوتر لوحية مجانية للأطفال الذين يشهدون الصلاة في المسجد 180 مرة خلال شهرين.

وقال “جبرائيل أوزتورك” إمام مسجد “دايلي” بمنطقة “يوزغات” أنه قد رغب في جذب اهتمام الناشئة وتشجيعهم على الصلاة والمحافظة عليها من خلال التركيز على حماستهم وشغفهم تجاه التكنولوجيا والإنترنت.

وأضاف: “أوزتورك أنه يمكن للأولاد الحصول على قسيمة بعد مشاركتهم في كل صلاة، مشيرًا إلى تمويل هذه الحملة سيتم من خلال تبرعات سكان البلدة والمغتربين.

الجدير بالذكر أن نسبة المسلمين في تركيا تصل إلى 98%، معظمهم من أهل السنة، وبرغم علمانية الدول التي أسسها أتاتورك في البلاد، إلا أن الشعب التركي قد احتفظ بأصول تراثه، وحدث تحول كبير في تركيا بعد أن تبوأ حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية مقاليد الأمور، وظهرت الهوية الإسلامية لتركيا في عهد أردوغان.