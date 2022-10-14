تراند اليوم : أطعمة لها مفعول السحر على صحة الإنسان

مشرق نيوز/

هناك العديد من الأطعمة المغذية والتى لها مفعول السحر على صحة الإنسان وهى أغلبها بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق ويمكن للمواطن العادى شراؤها، حيث تحتوى على قدر كبير جداً من المعادن والفيتامينات والعديد من العناصر الغذائية، وذلك حسبما نشر مؤخراً بأحد المواقع الطبية الأمريكية الموثوقة وإليكم هذه الأطعمة:

1. البطاطا: وهى غنية بمضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين وغنية أيضاً بالحديد وفيتامين ب 6 وكميات كبيرة من الألياف، وهى لها خواص مضادة للسرطان وتقلل فرص الإصابة بأمراض القلب.

2. السبانخ: وهى تضم قدر كبير من العناصر الغذائية، أبرزها الكاروتينات التى تحمى العين من المشاكل المرتبطة بالرؤية مثل التنكس البقعى، وكذلك تحتوى على فيتامين ك، الضرورى لإحداث التوازن بين سيولة الدم وتجلطه، وتحتوى أيضاً على الكالسيوم المفيد للعظام والأسنان، وهى من الخضروات الورقية الغنية للغاية بعنصر الحديد.

3. البروكلى: وهو يحتوى على اثنين من المركبات الهامة المضادة لسرطان الثدى، وهما " indole-3-carbinol" و"sulforaphane"، وكما أن كوب واحد من البروكلى يحتوى على ضعف احتياجاتك اليومية من فيتامين سى، والذى له فوائد كبيرة فى تعزيز المناعة ومقاومة الأمراض.

4. التوت البرى: وهو من الفواكه الغنية بالعديد من مضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين وفيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين هـ، وكما أنها تحتوى على مواد مضادة للالتهابات وتؤخر ظهور الشيخوخة.

5. الثوم: وهو يحتوى على عنصر الكبريت، والذى له فوائد كبيرة فى خفض مستويات الكولسترول الضار بالدم "ldl"، ويخفض الضغط الدموى، وكما يقلل فرص الإصابة بسرطان المعدة والقولون بفضل خواصه المضادة للبكتيريا، بالإضافة إلى أن الثوم يحتوى على عناصر هامة للغاية مثل البوتاسيوم والكالسيوم والحديد والفوسفور وفيتامين ج.