تراند اليوم : فتاة عربية تنشر مقاطع اباحية لها على صفحتها في الفيس بوك

الدار البيضاء – مشرق نيوز –

نشرت فتاة مغربية مقاطع فيديو اباحية على صفحتها في الفيس بوك ، تظهر فيه وهي تمارس الجنس مع صديقها .

وعرفت الفتاة عن نفسها بأنها من مدينة زايو المغربية ، وظهرت عارية وهي تمارس الجنس باراداتها ودون اجبار .

جوبهت خطوة الفتاة بردود فعل قوية من زوار اليوتيوب ومستخدمي الفيس بوك حيث تلقت سيلا من الشتائم بسبب جرأتها في التعري وممارسة الجنس ، ونشر المقاطع دون خجل ،مظهرة كافة تفاصيل جسدها .

وقام موقع الفيس بوك بحذف مقاطع الفيديو الاباحي عن موقعها على الشبكة العنكبوتية .

فيما تبرأ البعض من اقليم الناظور الذي عرفت نفسها بأنه منه ، وأكدوا أن هذه المنطقة لا يشرفها أن تنتمي هذه الفتاة التي جاهرت بالفاحشة .