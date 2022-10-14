تراند اليوم : إيرادات مدونه كاتب بريطاني تبلغ 333 ألف دولار في يوم واحد

أعلن “أندرو سوليفان” المدون والكاتب البريطاني الأصل والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، عن وصول إيرادات مدونته التي تحمل اسم “The Dish” إلى حوالي 333 ألف دولار في يوم واحد.

يأتي هذا الإعلان بعد يومين من حديث “سوليفان” عن عزمه ترك مدونة “The Daily Beast” واستقلاله ابتداءً من شباط (فبراير) المقبل في مدونته الخاصة التي تضم 7 كتَّاب، بحيث يننشر فيها كتاباته وأرائه السياسية التي تحظى بالقبول من قبل جمهور واسع من القراء يصل إلى حوالي مليون قارئ حول العالم.

وأكد “سوليفان” أن مدونته الجديدة ستكون خالية من الإعلانات، ولكن بالمقابل سيعمل على إضافة طريقة للكسب المادي، يدعوها “Freemium-based meter” وهي قريبة مما يعرف بـ Paywall التي تنتهجها صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، وهي نظام يمنع المستخدمين من الوصول إلى محتوى أو جزء من محتوى موقع ما (غالبًا ما يكون إخباريًا أو منشورات علمية) دون دفع مبلغ مادي لقاء الاشتراك.

وحدد “سوليفان” رسم الاشتراك السنوي بمدونته بحد أدنى يبلغ 19,99 دولار، بحيث يتمكن القراء المشتركون من الوصول إلى كامل محتوى المدونة، ولكن بالمقابل، أكد “سوليفان” أن القراء غير المشتركين ما يزالون قادرين على الوصول إلى مقالات المدونة عن طريق الروابط التي تنشر في مدونات ثانية أو شبكات التواصل الاجتماعي، هذا بالإضافة إلى عدد من المقالات التي ستتاح مجانًا شهريًا.

وبعد يوم واحد فقط من فتح باب الاشتراك بالمدونة المرتقبة، أعلن “سوليفان” عن وصول عدد القراء المشتركين إلى 12,000 قارئ من جميع أنحاء العالم، موضحاً أن المشتركين بادروا بدفع مبالغ أكبر من الحد الأدنى المطلوب، فوصلت الإيرادات في ذلك اليوم إلى قرابة 333 ألف دولار.

وقال “سوليفان” إن حوالي 2000 مشترك دفعوا 5 دولارات إضافية عن الـ 19,99 دولار المحددة، كما ساهم أكثر من 1000 منهم بمبلغ 50 دولار، ولكن الغالبية من المشتركين دفعوا 8 دولارات زيادةً.

يُذكر أن “أندرو سوليفان” يُعتبر من أشهر المدونين والكتاب والسياسيين في الولايات المتحدة الأمريكية، وله مشاركات كثيرة في الجامعات والمنظمات المدنية وقنوات التلفزة الأمريكية والأوروبية.