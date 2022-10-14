تراند اليوم : سيدة تترك بعد وفاتها 20 مليون دولار لحديقة ومكتبة

نيويورك – مشرق نيوز -

قررت الأميركية ماري ماكونيل بايلي ترك مبلغ 20 مليون دولار كهبة لمكتبة نيويورك العامة، وحديقة "سنترال بارك".

و بايلي التي توفيت عن عمر 88 عاماً في العام 2011، عاشت في شقة بسيطة بعد وفاة زوجها في الحرب العالمية الثانية، من دون أن تنجب أولاداً، وتطوّعت في مستشفى وعدداً من المدارس.

وذكرت صديقة المرأة المقرّبة وجارتها ليزان ستول، إن بايلي لم تذكر أبداً من قبل أي شيء عن ثروتها، كما أن حياتها البسيطة لم تكن تؤشر على ثرائها، مضيفة "كانت متكتمة جداً بشأن ذلك كله"، وقد تلقت مكتبة نيويورك العامة وقسم صيانة حديقة "سنترال بارك" العامة مؤخراً، 10 مليون دولار لكل منهما كهبة من بايلي بعد وفاتها.