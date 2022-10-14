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تراند اليوم : لص يعيد مسروقات مع إعتذار وعلبة شوكولا

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باريس / وكالات

ذكرت صحيفة "La Dépêche" الفرنسية أن لصا شعر بالندم بعدما سرق محل مجوهرات في مدينة Annecy بفرنسا الاسبوع الماضي.

وقال الصحيفة إن اللص "ارتدى قبعة ووضع نظارات شمسية بهدف التخفي ثم تقدم الى محل للأزهار بالقرب من محل المجوهرات وترك أمامه طرداً يحوي حصته من المسروقات بالإضافة الى رسالة اعتذار وعلبة شوكولا، قبل ان يلوذ بالفرار"، حسبما ذكرت الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن اللص الثاني توارى عن الانظار، بينما اللص الثالث، لم يحالفه الحظ، في وقت ارتكاب الجريمة إذ أوقفه صاحب المحل بمعاونة احد جيرانه وسلموه للشرطة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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